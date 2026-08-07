Oficial y confirmado | El Gobierno aumentó los salarios en julio, pero no le ganaron a la inflación. Fuente: Shutterstock

En España, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos con efectos económicos alcanzó el 3,02% hasta julio, ligeramente por encima del dato registrado en mayo, del 3,01%, pero todavía por debajo de la inflación.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se situó en el 3,5% en julio, lo que mantiene el aumento medio de los salarios acordados por convenio por debajo de la evolución de los precios.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo recogidos por EFE, hasta julio se registraron 2.768 convenios colectivos con efectos económicos durante este año, que afectan a unas 860.100 empresas y a 8,6 millones de trabajadores.

Los salarios pactados en convenio mantienen su tendencia al alza

El incremento salarial continúa por debajo de las cifras registradas durante todo 2025, aunque mantiene la senda ascendente desde el 2,87% con el que comenzó enero de este año.

Habitualmente, las subidas suelen ser más moderadas durante los primeros meses del año, cuando hay menos convenios negociados, y aumentan conforme avanza el ejercicio y se cierran nuevos acuerdos.

Al analizar los datos de julio, la subida salarial se sitúa en el 2,26% en los convenios de grupo de empresa, alcanza el 2,59% en los convenios de empresa y llega al 3,06% de media en los convenios sectoriales.

Por sectores, el mayor incremento se registra en los servicios, con un 3,04%, seguido de la industria, con un 3,01%. Asimismo, la construcción registró un aumento del 3% y el sector agrario una subida del 2,69 %.

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Más de 3 millones de trabajadores tienen cláusulas de revisión salarial

Del total de 2.768 convenios con efectos económicos vigentes en julio de 2026, 836 cuentan con una cláusula de garantía salarial, un mecanismo que permite revisar al alza los sueldos en función de la evolución del índice de precios de consumo (IPC) para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores.

Estas cláusulas adquieren especial relevancia cuando el incremento de los salarios pactados queda por debajo de la evolución de los precios, como ocurre actualmente. Mientras que la subida salarial media acordada en convenio se situó en el 3,02% hasta julio, la inflación alcanzó el 3,5% durante ese mes.

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Sin embargo, este mecanismo no está incluido en todos los convenios. De los 8,6 millones de trabajadores amparados por los acuerdos registrados hasta julio, alrededor de 3,4 millones cuentan con una cláusula de revisión salarial.

Además, un tercio de estos trabajadores tiene cláusulas con efectos retroactivos, lo que permite que las revisiones salariales acordadas puedan aplicarse también sobre periodos anteriores cuando se cumplen las condiciones establecidas en cada convenio.