Con 2,5%, noviembre implicó la tercera variación consecutiva de la inflación por encima del 2%

Más de 40 consultoras y bancos recalibra sus proyecciones para Argentina: qué esperan para dólar, inflación y crecimiento

La inflación en la ciudad de Bu e nos Aires (CABA) fue de 2,9% en julio y acumula 33,2% en los últimos doce meses.

Luego de varios meses de desaceleración, se trata de una suba de 1,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior (1,8%).

El incremento se vio afectado por una aceleración en el rubro de servicios (3,8%) y en los precios estacionales, que tuvieron un ajuste del 10,9% en el mes, dado las vacaciones de invierno.

De este modo, en los siete meses que van del año, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) acumula una suba de 19,4%.

En tanto, la variación interanual se ubica en 33,2%, lo que representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales respecto del mes previo.

El dato de inflación de la Ciudad sirve como termómetro del número a nivel nacional, que se conocerá el jueves 13 de agosto cuando el INDEC publique el IPC a las 16 horas.

En el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que releva el Banco Central (BCRA), bancos y consultoras proyectan una inflación de 2% para julio .

Inflación en CABA en julio: los rubros con mayor aumento

Durante julio, la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y Recreación y cultura .

En conjunto, estas cinco divisiones aportaron 2,11 puntos porcentuales a la variación del Nivel General del IPCBA durante julio.

Restaurantes y hoteles promedió un incremento de 5,3%, contribuyendo con 0,59 p.p. a la variación mensual del IPCBA, como resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios de los alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,7%, con una incidencia de 0,54 p.p., debido a las alzas en los valores de los gastos comunes por la vivienda, de los alquileres y en las tarifas residenciales del servicio de electricidad.

Transporte registró una suba de 3,1% e incidió 0,35 p.p., principalmente por los incrementos en los valores de los pasajes aéreos y del boleto de colectivo urbano.

Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un aumento de 1,9%, con una incidencia de 0,33 p.p. en el Nivel General. Al interior de la división, el principal impulso provino de Verduras, tubérculos y legumbres (9,0%). Le siguieron en importancia, Leche, productos lácteos y huevos (2,2%) y Pan y cereales (1,6%).

Recreación y cultura se elevó 5,8% e incidió 0,30 p.p., como resultado de las subas en los valores de los paquetes turísticos por motivos estacionales.

Agencia NA / Marcelo Capece

Durante el mes de julio, los Bienes registraron una suba de 1,4%, por debajo de los Servicios que aumentaron 3,8%.

“La dinámica mensual de los Bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente verduras)”, advierte el informe del IPCBA. En sentido contrario, “las caídas en las prendas de vestir contribuyeron a quitarle presión a esta agrupación”.

En tanto, el comportamiento de los Servicios reflejó principalmente los aumentos en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos y, en menor medida, en los precios.

De este modo, en los primeros siete meses del año, los Bienes acumularon una suba de 15,4% y los Servicios de 21,8%. En términos interanuales, ambas agrupaciones se aceleraron hasta 28,3% en el caso de los Bienes (+0,3 p.p. respecto del mes previo) y 36,1% en el caso de los Servicios (+0,7 p.p.).

Fuente: Noticias Argentinas Fuente: Noticias Argentinas

Qué pasó con estacionales y regulados

Los bienes y servicios Estacionales registraron un incremento de 10,9% durante julio. El principal factor dentro de esta agrupación fueron las subas en las tarifas del alojamiento en hoteles por motivos turísticos.

Le siguieron en importancia los incrementos en los precios de los paquetes vacacionales, de los pasajes aéreos y de las verduras.

En términos interanuales, esta agrupación se aceleró hasta 20,4%, y marcó un aumento de 2,1 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Por último, la agrupación Regulados registró una suba de 3,0%, destacándose las actualizaciones en los aranceles de los establecimientos educativos (de nivel inicial, primario y secundario), en las tarifas residenciales del servicio de electricidad y en las cuotas de la medicina prepaga.

Así, este agregado aceleró su ritmo de aumento hasta 41,7% interanual (+1,3 p.p.).