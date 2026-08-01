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Tras el dato de junio, que rompió el 2% y fue el más bajo en 11 meses, el Gobierno apuesta a consolidar en lo que resta del año el proceso de desaceleración de la inflación y perfilar el IPC rumbo al piso del 1%.

Sin embargo, el último relevamiento de LCG, que mide semanalmente precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, deja en evidencia que este objetivo trazado por Javier Milei y, ratificado días atrás por el vocero presidencial Adrián Ravier, podría dilatarse.

En la última semana de julio, el relevamiento de la consultora arrojó una suba del 0,7% en la categoría de alimentos y bebidas, un rubro de peso en la conformación del índice que elabora el INDEC. En el mes, este rubro registró un aumento total del 2,7%, casi un punto más que el 1,9% que el organismo estadístico informó para le sexto mes del año.

La variación alimenta las dudas sobre si la próxima medición oficial podrá continuar el camino de la baja. El dato oficial de INDEC, vale recordar, se dará a conocer el jueves 13 de agosto.

la ultima semana de julio cerró con una suba del 0,7% en la categoría de alimentos y bebidas.

El indicador de LCG, que saltó 2,4% en la primera semana, y un 0,3 y 0,7 por ciento en la tercera y cuarta semana (no tuvo variaciones en la segunda) concluyó julio con una suba de 0,8 puntos porcentuales respecto a la medición del mes previo.

Alimentos y bebidas: los rubros que más subieron en la última semana de julio

En la cuarta semana de julio, las categorías que más subieron fueron:

Productos de panificación, cereales y pastas : se registró un alza del 2% semanal.

Bebidas e infusiones para consumir en el hogar : aumentaron un 2% en estos siete días

Productos lácteos y huevos: tuvieron un aumento del 2% respecto de la semana pasada

Estos tres sectores logran explicar gran parte de la incidencia total del índice semanal. En menor medida, las comidas listas para llevar (0,9%) y las frutas (0,8%).

Del lado opuesto, algunos rubros mostraron deflación como las verduras (-0,3%), las carnes (-0,7%), la categoría de azúcar, miel, dulces y cacao (-0,9%), los condimentos (-1,7%) y los aceites (-1,8%).

Los lácteos, al frente en el total del mes

Cuando se analiza la dinámica total de las últimas cuatro semanas, Lácteos y Huevos aparece como la categoría con mayor impacto: subió 4,1%.

Le siguen las carnes (3,8%) y los productos de panificación (3,5%).

Por el contrapeso de otros rubros como frutas y condimentos, que mostraron varaciones negativas, el acumulado del mes promedió el 2,7%.

El dato de C&T

Otra consultora que publicó su cierre mensuaal fue C&T, que para la región GBA, midió una inflación de 1,9%, coincidiendo con el dato de junio.

Según su relevamiento, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de futbol.

Vivienda tuvo un comportamiento similar al de junio. En sus componentes, se moderaron el gas, el agua y las expensas pero la electricidad se mostró más dinámica.

En bienes y servicios varios se destacaron los artículos de tocador y el efecto del aumento de cigarrillos de junio. A diferencia de LCG, para la consultora de María Castiglioni y Camilo Tiscornia, alimentos y bebidas subió menos que el promedio y que el mes pasado: 1,6%. La baja de las frutas colaboró en el resultado.