El presidente argentino durante un foro de economía en la ciudad de Madrid, en España.

El último estudio nacional de la consultora Analogías, realizado entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026 sobre 2.786 casos efectivos en las 24 provincias, muestra un cambio de tendencia en el posicionamiento político de la ciudadanía: por primera vez desde que comenzó la serie en diciembre de 2025, quienes se declaran opositores al gobierno de Javier Milei superaron a quienes no adoptan una definición .

De acuerdo con los datos de la encuesta, a la que tuvo acceso El Cronista, ante la consulta sobre cómo se consideran respecto de la gestión actual, el bloque opositor subió tres puntos porcentuales respecto de octubre, del 36,9% al 39,9%,, mientras que el segmento que responde “no sabe” retrocedió del 40,2% al 37,0%. En paralelo, el núcleo oficialista se mantuvo estable en el 23,1% .

El corte por segmentos sociodemográficos de Analogías indica que la identificación opositora alcanza su punto más alto entre las personas con estudios terciarios o universitarios completos (50%) y en la franja etaria de 45 a 59 años (47%). Del lado oficialista, el mayor respaldo se registra entre quienes tienen secundario completo (31%) y entre los varones (28%, frente al 18% en mujeres).

Paridad en primera vuelta y ventaja opositora en balotaje

Pese al crecimiento del posicionamiento opositor, la intención de voto presidencial por espacio político exhibe un escenario polarizado y de paridad virtual.

Según el relevamiento, el espacio de Milei reúne el 33,7% de las adhesiones frente al 33,0% del Peronismo Unido. Más atrás aparecen “una fuerza de los gobernadores” (6,1%) y la Izquierda (5,7%), mientras que un 3,1% optaría por el voto en blanco y un 18,4% aún no sabe a quién apoyar.

Sin embargo, el cuadro cambia cuando la consultora plantea dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta para las elecciones del próximo año, en los que alrededor del 80% de los encuestados toma partido por alguna de las opciones.

Axel Kicillof vs. Javier Milei

El gobernador bonaerense se impone con el 41,7% frente al 35,7% del Presidente, una brecha de seis puntos porcentuales. El 6,1% votaría en blanco y el 16,5% no sabe.

Kicillof saca mayor ventaja entre las mujeres (43,7% contra 29,5%) y en el nivel educativo primario (50,2%), mientras que Milei lidera entre los varones (41,6%) y en quienes completaron el nivel secundario (45,4%).

Sergio Massa vs. Javier Milei

El exministro de Economía también supera al mandatario, aunque por una diferencia más acotada, cercana al margen de error del estudio, de ±2,0%,: obtiene el 40,0% contra el 37,6% de Milei, con un 6,8% en blanco y un 15,6% de indecisos.

En este cruce, Milei logra su mejor desempeño entre los jóvenes de 16 a 29 años (44,3%) y Massa en el nivel educativo primario (47,0%).

El 53,8% se inclina por un cambio de Gobierno

En términos de orientación general del voto para el próximo año, al consultar sobre la disyuntiva entre “proyectos de país”, el informe de Analogías señala que el 53,8% se inclina por un cambio de Gobierno frente al 30,5% que prefiere la continuidad de Milei, con un 15,7% que no sabe.

La demanda de cambio llega al 61,6% entre los universitarios completos, en tanto que la continuidad alcanza su mejor marca en el segmento con secundario completo (38,6%).

Imagen presidencial, gestión y clima económico

El reporte de Analogías también relevó la evaluación de la gestión y la imagen personal del jefe de Estado. En la calificación general del Gobierno en una escala de 1 a 5 (donde 1 es el peor puntaje y 5 el mejor), las notas bajas (1 y 2) concentran el 59,7% (51,6% y 8,1%, respectivamente), mientras que las altas (4 y 5) suman el 30,3% (9,2% y 21,1%). El 10,0% restante se ubicó en la calificación intermedia (3).

La imagen personal de Milei mantiene un diferencial neto de -17,5 puntos. Reuters

En cuanto a la imagen personal de Milei entre quienes lo conocen, los valores mostraron estabilidad respecto de octubre: la positiva pasó de 38,9% a 39,2% (16,6% “muy buena” y 22,6% “buena”) y la negativa se mantuvo en 56,7% (19,3% “mala” y 37,4% “muy mala”), lo que deja un diferencial neto de -17,5 puntos .

Persistió además la brecha de género, con un 42,8% de imagen positiva entre varones frente a un 35,7% entre mujeres. Por otro lado, ante la pregunta sobre si existe corrupción en el Gobierno, el 57,9% respondió que percibe “mucha” (44,9%) o “bastante” (13,0%) , frente a un 33,3% que contestó “poca” (28,3%) o “nada” (5,0%) y un 8,8% que no sabe.

En el plano económico, el estudio refleja matices entre las expectativas a mediano plazo y la situación cotidian.

Ante la consulta sobre las expectativas nacionales a dos años, se registró paridad entre optimistas y pesimistas. El 44,9% cree que la situación económica del país será mejor, frente a un 45,2% que espera que sea peor (y un 9,9% que no sabe).

Por otra parte, el 51,1% considera que el Gobierno no va en camino a resolver el problema de la inflación, mientras que el 33,7% opina que sí (15,1% no sabe). A su vez, el 57,7% prefiere un programa económico que priorice los salarios y el empleo por sobre uno enfocado en la estabilidad de precios (34,3%).

Finalmente, y al ser consultados sobre la situación económica personal, el 52,8% afirmó que su situación familiar está peor que hace un año, el 29,9% dijo estar igual y el 13,8% aseguró estar mejor. Hacia el año próximo, el 33,9% prevé estar peor, el 30,4% igual y el 24,7% mejor, con un 11,0% sin definición.