Los funcionarios migratorios ahora pueden analizar la situación económica, familiar y personal de los extranjeros, además de determinados beneficios sociales que hayan recibido.

El Gobierno de Donald Trump endureció los criterios para obtener la residencia permanente de Estados Unidos mediante una modificación de la política migratoria sobre “carga pública”. La medida, impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), elimina una regulación de 2022 que limitaba los factores que podían considerar los funcionarios al evaluar si un extranjero podía depender económicamente de la asistencia del Estados.

La nueva disposición fue anunciada el 16 de julio de 2026, publicada en la Federal Register el 20 de julio y entró en vigor el 18 de septiembre de 2026. A partir de esa fecha, USCIS cuenta con mayor discrecionalidad para analizar las circunstancias económicas y personales de quienes solicitan un Green Card y puede considerar una variedad más amplia de beneficios públicos al determinar si representan una posible carga para el Gobierno estadounidense.

Entre las presentaciones que pueden entrar en esa evaluación se encuentran Medicaid, los cupones de alimentos SNAP y determinados programas de asistencia para vivienda y ayuda económica.

Qué cambió en USCIS para aprobar las solicitudes de Green Card

El Gobierno de Donald Trump eliminó la regulación sobre “carga pública” que había establecido la administración de Joe Biden en 2022 y que limitaba los criterios que podían utilizar los funcionarios migratorios para evaluar a los solicitantes de residencia permanente. La medida entró en vigor el 18 de septiembre de 2026 y devolvió a los funcionarios mayor discrecionalidad para analizar si un extranjero podría convertirse en una carga económica para el Gobierno estadounidense.

Uno de los cambios centrales es que USCIS dejó de limitar la evaluación principalmente a quienes recibían asistencia económica en efectivo para mantener sus ingresos o permanecían internados durante períodos prolongados en instituciones financiadas por el Estado. Ahora, los funcionarios pueden considerar otros beneficios públicos sujetos a los ingresos y analizar las circunstancias particulares de cada solicitante. La nueva regla se aplica a las solicitudes de ajuste de estatus (Formulario I-485) presentadas a partir del 18 de septiembre de 2026, ya que los beneficios recibidos antes de esa fecha continúan sujetos al criterio anterior.

Medicaid, SNAP y la asistencia para vivienda están entre los beneficios que pueden influir en la evaluación de los inmigrantes que buscan establecerse legalmente en el país. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué beneficios sociales pueden afectar a los inmigrantes que solicitan la residencia permanente

Entre los beneficios que USCIS puede considerar bajo las nuevas directrices se encuentran la asistencia alimentaria del programa SNAP, las ayudas para vivienda, determinados servicios de Medicaid, la asistencia económica en efectivo y la ayuda financiera para estudios universitarios. La agencia también puede evaluar otros programas similares sujetos a los ingresos de beneficiarios.

Sin embargo, los funcionarios deben analizar cada situación de manera individual y considerar el conjunto de las circunstancias del extranjero. Asimismo, la modificación no elimina el derecho de las personas que reúnen los requisitos a solicitar o recibir asistencia pública, cambia la manera en que determinados beneficios pueden influir en una evaluación migratoria.

A quiénes alcanza la nueva regla de carga pública y qué factores evalúa USCIS

La disposición alcanza a la mayoría de los extranjeros que solicitan ajustar su estatus migratorio para obtener la residencia permanente, incluidos quienes presentan peticiones familiares, como cónyuges, hijos o padres de ciudadanos estadounidenses, y quienes tramitan una Green Card por motivos laborales. Sin embargo, existen categorías exentas, entre ellas los refugiados y asilados.

Para decidir si un extranjero puede ser considerado una carga pública, USCIS debe evaluar cinco factores establecidos por ley como edad, estado de salud, situación familiar, recursos económicos, y situación financiera, y educación y habilidades laborales. También puede considerar la declaración jurada de patrocinio económico (Formulario I-864), mediante la cual otra persona se compromete a brindar apoyo financiero al solicitante. La agencia analiza todos estos elementos en conjunto, por lo que contar con un patrocinador o no haber recibido asistencia pública no garantiza por sí solo la aprobación de la residencia.