En esta noticia RIGI industrial: el plan que propone Spotorno para la reactivación del sector

Los reclamos de la industria frente a la apertura económica impulsada por el Gobierno volvieron al centro del debate en el inicio de septiembre con los recientes cruces entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y Luis Caputo.

Todo comenzó cuando el vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti , apuntara duramente contra Luis Caputo. “Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por un trader que no sabe lo que es un torno”, sostuvo el dirigente en alusión al ministro de Economía.

La respuesta de Caputo no tardó en llegar: el funcionario relativizó las quejas del sector y aclaró que su rol es “defender los intereses de los argentinos y no los de algunos empresarios en particular”.

Al respecto, el economista Fausto Spotorno compartió su visión sobre las posibles medidas para la industria y sugirió que las herramientas del Gobierno “son muy limitadas” debido a la situación fiscal y monetaria.

“La política monetaria está claro que no está funcionando bien. Hoy la demanda de dinero está cayendo, si el Gobierno emite pesos se te va enseguida a la inflación”, precisó en una entrevista por Radio El Observador.

Respecto a los pedidos de devaluación para mejorar la competitividad, el analista fue tajante al calificarla como una “solución mágica” fallida. “Devaluás, tenés inflación y al ratito estamos en el mismo lugar”, explicó.

RIGI industrial: el plan que propone Spotorno para la reactivación del sector

Frente a este panorama, Spotorno propuso la creación de un esquema de incentivos específico para el sector. “Algún programa tipo RIGI para las industrias locales, para las empresas industriales que inviertan en Argentina”, sugirió.

El economista enfatizó que esta medida es necesaria porque la industria enfrenta un fuerte cambio tecnológico global. Mencionó el ejemplo de China, donde recalcó que la industria es el sector que más empleo destruye debido a la automatización.

“Hoy estamos hablando de fábricas oscuras (...) una fábrica que no tiene luz porque no tiene gente trabajando adentro”, describió sobre la tendencia mundial.

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Este proceso de transformación tecnológica, señaló, incluye la robotización avanzada y la impresión 3D a escala industrial. Spotorno advirtió que Argentina no puede quedar al margen de estos avances si pretende competir. “Esos cambios tecnológicos va a haber que aceptarlos y traerlos en algún momento a Argentina”, aseguró.

Sin embargo, observó que todavía no existe una conversación profunda entre el Gobierno y el sector privado sobre estos lineamientos.

Finalmente, subrayó que el esquema de incentivos debe estar orientado exclusivamente a quienes estén dispuestos a transformar sus procesos productivos. “Hay que poner plata en la industria, hay que invertir en ella para transformarla”, remarcó, para luego concluir: “Posiblemente no sean las mismas industrias las que tengamos en el futuro que las que tenemos hoy”.