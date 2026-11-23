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La Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) difundió el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) correspondiente a noviembre de 2026. El número general cambió respecto de octubre, pero lo que más llama la atención aparece cuando se abre la muestra por grupos.

El ICG para noviembre de 2026 fue de 2,04 puntos, un aumento de 4,1% frente a octubre. En la comparación interanual, el índice cayó 17,5%.

El informe aclara que, desde abril, el índice viene oscilando en torno a un valor de 2,00, con subas y bajas de magnitud modesta y compatibles con el error muestral. Según la UTDT, la mayor parte del deterioro de 2026 ocurrió entre enero y mayo, y desde entonces no se observa una tendencia clara .

Los cinco componentes subieron

Todas las dimensiones que componen el índice mejoraron respecto del mes anterior:

Honestidad: 2,41 puntos (+1,4%).

Capacidad para resolver problemas: 2,40 puntos (+5,6%).

Eficiencia: 2,08 puntos (+4,5%).

Evaluación general del gobierno: 1,69 puntos (+3,6%).

Preocupación por el interés general: 1,60 puntos (+6,4%).

Milei frente a sus antecesores

La UTDT compara cada gestión desde su primer mes completo. En el mes 35 de la presidencia de Javier Milei, que corresponde a noviembre de 2026, el índice es inferior al de Néstor Kirchner en el mismo momento de su mandato (2,54; -19,8%) y al de Cristina Kirchner en su primer gobierno (2,42; -16,0%).

Es superior al de Mauricio Macri (1,77; +15,2%), al de Cristina Kirchner en su segundo mandato (1,60; +27,0%) y al de Alberto Fernández (1,19; +71,1%).

El informe aclara que, en noviembre de 2010, el ICG de Cristina Kirchner tuvo un fuerte ascenso que coincidió con el fallecimiento de su esposo.

El presidente argentino durante un foro de economía en la ciudad de Madrid, en España. Fuente: X07185 Oscar Gonzalez

En términos de promedio, el ICG de la gestión Milei baja a 2,32 puntos, su registro más bajo. Como referencia, en el mismo tramo de sus mandatos, Macri promedió 2,43 y Alberto Fernández, 1,83.

¿Quién confía más y quién menos?

El informe desagrega el índice por distintas variables. Los resultados de noviembre de 2026:

Género: la brecha se ubica en 0,65 puntos. Entre los hombres el ICG subió a 2,35 (+8,7%), mientras que entre las mujeres quedó en 1,70 (-2,0%).

Edad: el segmento de 18 a 29 años volvió a mostrar el nivel más alto, con 2,23 puntos (-6,2%). Lo sigue muy cerca el de mayores de 50, con 2,20 (+21,7%). Los de 30 a 49 quedaron en 1,82 (-7,2%).

Zona: el interior del país tiene el valor más alto, con 2,27 puntos (+6,3%). En el AMBA, CABA marca 1,95 (+3,7%) y el GBA, 1,59 (-1,4%). La brecha entre el interior y el GBA se amplió por segundo mes consecutivo.

Nivel de instrucción: terciario o universitario con 2,06 (-0,7%) y secundario con 2,04 (+11,3%) muestran los valores más altos. El mayor incremento del mes fue el del segmento con instrucción primaria: 1,67 (+28,9%).

El delito y las expectativas económicas

Como en casi todos los meses anteriores, la confianza fue mayor entre quienes dicen no haber sido víctimas de un delito, ellos o sus familias, en los últimos doce meses (2,14; +5,5%) que entre quienes sí lo fueron (1,70; -0,4%).

La mayor distancia aparece en las perspectivas económicas, donde se repite el patrón de los meses anteriores. Entre quienes creen que la situación mejorará dentro de un año, el ICG llega a 4,05 puntos (-1,0%). Entre quienes piensan que seguirá igual, es de 2,73 (+5,8%). Y entre quienes creen que empeorará, apenas 0,43 puntos (+8,7%).

El resumen del informe subraya tres puntos: el aumento de 4,1% mensual con los cinco componentes en alza, la caída de 17,5% en el último año y que los mayores incrementos del mes se dieron entre los mayores de 50 años y en los segmentos con educación primaria o secundaria.