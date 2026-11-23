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En la antesala del Estimador Mensual de Actividad Económica que publicará este martes el Indec, la actividad metalúrgica volvió a caer interanual en octubre y se mantiene en niveles históricamente bajos.

Según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la producción del sector retrocedió 2,1% frente a octubre de 2025. En lo que va del año, acumula una contracción del 5%.

Adimra Octubre Fuente: Adimra

Si bien la actividad se recuperó un 0,8% frente a septiembre, el incremento no alcanza para compensar la fuerte caída registrada desde junio, por lo que el sector continúa operando en un piso bajo.

El principal indicador que refleja la situación es el uso de la capacidad instalada. En octubre se ubicó en apenas 41,8%, 2,5 puntos porcentuales por debajo del nivel registrado un año atrás y se consagra como el peor octubre desde 2016, cuando comenzó la serie.

Seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar. El escenario tampoco anticipa, por ahora, un repunte: el 46% de las empresas consultadas espera mantener su producción durante los próximos tres meses, mientras que otro 28,7% prevé una caída.

“La falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos. En este contexto, el estancamiento de las ventas y un nivel de utilización de la capacidad instalada apenas superior al 40% reflejan las dificultades que atraviesa la industria”, indicó el presidente de ADIMRA, Elio Del Re.

Los sectores más golpeados

La contracción fue particularmente fuerte entre los fabricantes de bienes de capital, cuya producción cayó 9,2% interanual. El rubro acumula 18 meses consecutivos de bajas, en un contexto marcado por la escasez de pedidos, inversiones postergadas por los clientes y falta de trabajo contratado.

También registraron bajas la maquinaria agrícola (-4,5%), el equipamiento médico (-4,5%), carrocerías y remolques (-2,4%), autopartes (-2,3%) y otros productos de metal (-1,4%).

Adimraoct Fuente: Adimra

Hubo dos sectores excepcionales en el mes: la producción de fundición creció 4,6%, después de haber caído en 32 de los 33 meses anteriores, mientras que equipos y aparatos eléctricos avanzó 4,2% luego de 14 meses consecutivos de retrocesos. Ambas subas se explican en parte por una baja base de comparación, ya que en octubre de 2025 esos sectores habían registrado fuertes caídas.

Por destino, la producción metalúrgica también mostró un escenario mayormente contractivo. Cayó entre los proveedores de construcción (-4,3%), minería (-4,1%), agroindustria (-3,6%), petróleo y gas (-3,5%), automotriz (-1,5%) y consumo final (-1,1%).

En contraste, crecieron los proveedores de alimentos y bebidas (3,2%) y de energía eléctrica (2,8%), dos segmentos que habían registrado bajas en septiembre.

Santa Fe, la provincia más afectada

La caída se extendió a las cinco principales provincias metalúrgicas. Santa Fe registró el mayor retroceso interanual promedio, con una baja de 5,6%, seguida por Entre Ríos (-3,7%), Buenos Aires (-1,7%), Córdoba (-1%) y Mendoza (-0,4%).

El relevamiento muestra diferencias en los problemas que enfrentan las empresas según la región . En Santa Fe, fabricantes de maquinaria agrícola y bienes de capital señalaron una demanda interna débil. Entre los autopartistas, algunas compañías terminaron en octubre pedidos que habían recibido en abril y mayo.

En Córdoba, los autopartistas atribuyeron la menor producción a la caída de la demanda de sus clientes y a la reducción de stocks. En carrocerías y remolques aparecieron además referencias a las dificultades de rentabilidad del sector agropecuario y al estancamiento de la obra pública.

En Buenos Aires, las empresas de bienes de capital señalaron que las ventas locales continuaron disminuyendo, aunque algunos fabricantes lograron sostener parte de su actividad con pedidos del exterior.