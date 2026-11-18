El presidente Javier Milei recibió este miércoles el título de Doctor Honoris Causa en Humanidades otorgado de manera conjunta por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

“Es una alegría y un honor enorme volver a casa en estas circunstancias. En primer lugar, deseo darles las gracias a las autoridades por considerarme digno de esta distinción que me llena de orgullo”, aseguró el Jefe de Estado, y expuso sobre las claves y perspectivas del crecimiento económico.

En el marco de sus reflexiones, Milei destacó la relevancia de sus recientes intercambios con figuras internacionales de la disciplina. Entre ellos resaltó a Xavier Sala i Martín y al galardonado con el Premio Nobel del año pasado, Philip Aghion, con quienes mantuvo diálogos que lo remitieron a sus inicios universitarios.

Frente a un auditorio lleno, el mandatario abordó la problemática de la pobreza y afirmó que actualmente representa menos del 5% de la población mundial. Bajo esta premisa, enfatizó: “Lo que estamos viviendo es el mejor momento de la historia de la humanidad en términos de bienestar”.

En esa línea, reivindicó los postulados de Adam Smith y de los denominados “tecno optimistas”, sosteniendo que la evidencia histórica los respalda frente a los “tecno pesimistas”, de quienes aseguró que “a lo largo de la historia se han equivocado”.

Durante su exposición, Milei aseguró que su administración impidió que la Argentina derivara hacia el modelo de Cuba, pasando previamente por Venezuela. Según sostuvo el mandatario, ese desenlace se evitó gracias a la incorporación de Luis Caputo, a quien volvió a calificar como “el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”.

La ceremonia, que tiene lugar en la sede de la primera institución, de donde el mandatario es egresado, constituye una de las actividades más relevantes de una intensa agenda semanal, marcada por encuentros con figuras del sector empresarial.

Acompañaron al mandatario durante el acto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno, junto a otros referentes políticos y autoridades universitarias.

Asimismo, el jueves Milei volverá a ser distinguido, esta vez por la Organización Sionista Mundial, durante una ceremonia en la sede de la AMIA.

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