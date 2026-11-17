PASO: Massa presiona y se mete en la negociación con los senadores que responden a los gobernadores

El Día de la Militancia tendrá este martes una foto que expondrá la interna del peronismo. Sergio Massa reunirá en San Fernando a dirigentes del peronismo federal, el Frente Renovador y a referentes de La Cámpora, en un acto donde Axel Kicillof no será parte de la escena.

El acto se realizará en el marco del Día de la Militancia Peronista, que se conmemora cada 17 de noviembre en recuerdo del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, después de 18 años de exilio.

La fecha se convirtió en una de las principales jornadas de encuentro del peronismo y, este año, tendrá como escenario San Fernando, donde distintos sectores del espacio confluirán alrededor de una convocatoria que excede la celebración partidaria y funciona también como una señal hacia el reordenamiento del peronismo de cara a 2027 .

La actividad tendrá como anfitrión al intendente Juan Andreotti. La convocatoria reunirá a dirigentes que vienen trabajando alrededor de Massa con referentes de distintos sectores del peronismo, entre ellos Guillermo Michel, además de Sergio Uñac y Gerardo Zamora.

La presencia de dirigentes de La Cámpora es uno de los datos políticos centrales de la jornada . Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y Julián Álvarez, intendente de Lanús, estarán en el acto junto a Massa, en una señal de acercamiento entre sectores que mantienen conversaciones sobre el futuro del peronismo.

Teresa Recalde también será parte de la actividad. Máximo Kirchner, en cambio, no asistirá al encuentro.

La foto tendrá así una particularidad: Massa compartirá escenario con dirigentes de La Cámpora y con representantes del peronismo federal, mientras Kicillof quedará afuera de la convocatoria.

Según confirmaron a El Cronista voces allegadas a la Gobernación de La Plata, Kicillof no tiene previsto un acto paralelo. Desde su entorno confirmaron que no habrá una convocatoria propia en simultáneo y que la próxima señal política estará puesta en el Congreso del PJ Bonaerense, previsto para el 21 de noviembre.

La decisión busca evitar que la ausencia en San Fernando se transforme en una disputa pública. Kicillof mantiene su propia construcción dentro del peronismo bonaerense y espera que el Congreso partidario funcione como el ámbito para ordenar las diferencias internas y discutir el rumbo del espacio .

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, también buscó bajar el tono a la discusión. Esta mañana, al ser consultado por el acto, señaló que el espacio de Kicillof no fue convocado, aunque evitó plantearlo como una confrontación .

El objetivo está puesto en preservar el espacio político de Kicillof y llevar la discusión al ámbito partidario, donde el gobernador tiene una posición institucional como presidente del PJ Bonaerense.

La ausencia de Kicillof, sin embargo, queda expuesta en una foto que busca mostrar amplitud.

El dato adquiere relevancia porque Massa viene buscando ocupar un lugar de articulador dentro del peronismo. En las últimas semanas, el exministro de Economía mantuvo conversaciones con distintos sectores del espacio y comenzó a explorar una estrategia para reconstruir una alternativa al Gobierno de Javier Milei.

La presencia de La Cámpora en San Fernando suma otro elemento a esa construcción. La señal política será una foto de quienes discuten quién debe conducir el peronismo.

En paralelo, Kicillof mantiene su propia hoja de ruta. En las últimas semanas visitó distintas provincias y prepara una agenda que contempla nueve destinos: Chubut, Mendoza, Entre Ríos, Santa Fe, San Juan, Salta, Catamarca, Tucumán y Río Negro.

La estrategia forma parte de la construcción del Movimiento Derecho al Futuro más allá de la provincia de Buenos Aires y de su búsqueda de vínculos con dirigentes y gobernadores de distintos territorios de cara a 2027.