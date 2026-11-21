La silla que perdió Milei y la puja por los siete votos clave: la guerra por quién elige a los jueces

Un elemento que tanto el oficialismo como los principales aspirantes para las elecciones de 2027 ya miran con atención es el humor social. Es que, en el último año, las preocupaciones de la población cambiaron, con nuevas problemáticas que se perciben como más importantes.

En ese sentido, el cierre de 2026 aparece con un dato que se repite en cada capítulo de la encuesta nacional de octubre de la consultora Tendencias: el desgaste. Si bien la esperanza todavía es el sentimiento más mencionado en relación con el Gobierno, casi en un empate técnico, apenas por detrás, aparece la bronca. Además, en la sumatoria, las sensaciones negativas le ganan a las positivas.

El relevamiento, realizado del 26 de octubre al 2 de noviembre sobre 5578 casos, se hizo online, con un margen de error de ±1,3% y 95% de confianza.

Una esperanza que se fue apagando

La foto es más determinante al contemplar la serie histórica, con una evolución negativa para los sentimientos de los argentinos. La esperanza tocó su máximo en noviembre de 2024, con 49,6%, y desde entonces se redujo de forma sostenida hasta el 30,4% actual.

La bronca, por su parte, hizo el camino inverso: pasó del 12,6% hace dos años a un pico de 31,3% en mayo de 2026. En agosto de este año había retrocedido al 26%, pero en octubre volvió a subir y ahora se ubica en 29,7%.

Ahora, hay apenas 0,7 puntos de diferencia entre esperanza y bronca, la distancia más corta de toda la serie .

A continuación, aparece la preocupación. Después de caer a 15,3% en mayo, subió a 21,5% en agosto y a 22,3% en octubre. Sumados, la bronca, la preocupación, el miedo (9,0%) y la incertidumbre (7,1%) reúnen el 67,9% de los consultados , según el informe. La indiferencia, en cambio, es marginal: 1,7%. Es decir, la mayoría de la gente no está desinteresada: está molesta o inquieta .

Cuál es el principal punto de malestar

El trasfondo del malestar que expresaron los encuestados es económico. Consultados con una sola palabra por su principal preocupación, “economía”, “trabajo” e “ingresos” concentran el 42,8% de las menciones. La inflación, en cambio, apenas 1,1%.

Los números de la economía familiar explican el clima. Es que el 40,1% dice que no llega a fin de mes y otro 21,1% llega, pero admite que tuvo que recortar gastos. Un 19,7% llega sin poder ahorrar, y solo el 19% llega y logra ahorrar. En otras palabras, ocho de cada 10 hogares no alcanzan a sostener un colchón.

En la mirada hacia adelante, el pesimismo cede, pero no se transforma en entusiasmo. El 42,0% cree que su economía estará peor el próximo año, contra 46,2% en agosto. Sin embargo, el optimismo marca su mínimo de la serie, con 27,0%, y el resto se reparte entre quienes creen que seguirá igual (18%) y quienes no saben (13%). “La mejora del pesimismo no se vuelca al optimismo, sino a la indecisión”, resume el informe.

A quién culpan

El desgaste también se refleja en la atribución de culpas. El 46,9% señala al Gobierno de Javier Milei como principal responsable de los problemas actuales de la economía, el registro más alto de la serie, frente a 30,7% que apunta al de Alberto Fernández.

La evaluación de la gestión nacional marca su peor nivel: 63,7% de imagen negativa contra 36,3% de positiva. La positiva pura, es decir, quienes la califican bien sin matices, cae a 20,5%, su quinta baja consecutiva. En diciembre de 2025 la evaluación todavía estaba pareja, con 50,6% de negativa y 49,4% de positiva. La imagen personal del Presidente sigue la misma trayectoria, con 35% de positiva, la más baja de la serie.

La paradoja electoral: el deterioro no se traduce en pérdida de votos

El informe destaca una paradoja: la caída de la evaluación ya no le resta votos al oficialismo. Milei (33,8%) y Axel Kicillof (34,0%) quedan en empate técnico para 2027, seguidos por Myriam Bregman (10,4%) y Juan Schiaretti (7,1%). Según la lectura de Tendencias, el oficialismo consolida su núcleo, pero cierra su techo: Milei conserva el voto duro más grande (28,3% “seguramente lo votaría”), pero su rechazo sube a 58,4%, desde 55,8% en agosto.

El humor social en la era Javier Milei. Fuente: REUTERS Yara Nardi

El techo se nota en la segunda vuelta. En un eventual balotaje, Kicillof le ganaría a Milei por 47,4% a 36,9%, una ventaja de 10,5 puntos, que era de 8,8 en agosto. El informe describe un “equilibrio inestable”: un gobierno en su peor evaluación, un oficialismo replegado sobre su núcleo y una oposición que todavía no convierte el malestar en ventaja en primera vuelta, aunque sí en la segunda.

Financiamiento universitario y los temas que marcan agenda

El malestar atraviesa otros temas que midió la encuesta. El 63,4% cree que el Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, contra 20,7% que avala no hacerlo por el equilibrio fiscal. Incluso uno de cada cinco votantes de Milei (21,6%) pide cumplirla. El rechazo a la represión de las movilizaciones al Congreso se mantiene en 52,0%, mientras que la aprobación explícita baja de 19,9% a 17,9%.

Las preocupaciones, además, no son las mismas según el electorado. Entre los votantes de Milei pesan el temor al regreso del kirchnerismo (20,0%) y la inseguridad (15,4%), temas casi ausentes en el resto de los consultados.