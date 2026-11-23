El feriado nacional sin mercados en la Argentina no alcanzó para evitar una corrección en los valores de los activos que se negocian en el exterior de la mano de la recuperación de las acciones en Nueva York.

Los bonos argentinos con ley Nueva York mostraban mejoras cercanas al 2% este mediodía, sobre todo los bonos más largos, alejados de la contingencia electoral del año próximo.

Recuperación de los bonos argentinos Fuente: BBG

Los temores del mercado anidan en las dificultades que puede tener el Gobierno para disponer de los dólares necesarios para honrar todos los compromisos de deuda del año próximo, en torno de u$s 24.000 millones. Los analistas creen que podrían faltar entre u$s 10.000 millones y u$s 12.000 millones.

La recuperación de los bonos de hoy también impactaba en el riesgo país, el indicador que elabora el JP Morgan con una ponderación del precio de bonos. El viernes, en medio del castigo que sufrieron los mercados globales y locales, el índice se separó notoriamente del de otros países comparablas y escaló hasta 1070 puntos, el máximo en un año.

Promediando la rueda de operaciones, el indicador había descendido hasta 1015 puntos, mientras aún permanece en niveles candentes frente a los cercanos 400 puntos que merodeó en julio, apenas cuarto meses atrás.

Riesgo país argentina al mediodía Fuente: cripto ya

La corriente positiva en los mercados antes aún se sintió en las cotizaciones de los ADR de empresas argentinas en los paneles de Nueva York, donde los bancos -BBVA, Macro, Galicia y Supervielle- recuperaban entre 4% y 5%, mientras que las petroleras, en medio de una caída del precio del crudo, crecían mero en torno de 2%.

Cotizaciones de los ADR argentinos en Nueva York Fuente: Rava

En Nueva York los mercados seguían celebrando la fiesta de compra de precios de ocasión en la medida en que aminora el temor a una nueva suba de tasas por parte de la Fed, en consonancia con el impacto positivo del regreso de Steven Hueng como CEO de NVIDIA.

La noticia conocida antes de la apertura del mercado impulsó la acción 36% hasta este mediodía llevando de la mano a todas las tecnológicas, lo cual se reflejó en el Nasdaq, mercado que las agrupa, y que mejoraba 7%.