A partir del próximo 1 de enero, quienes trabajen por horas en régimen externo deberán cobrar al menos 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

El Gobierno aprobó una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, que también tendrá impacto sobre las remuneraciones de las empleadas y empleados del hogar. A partir del próximo 1 de enero, quienes trabajen por horas en régimen externo deberán cobrar al menos 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

El Real Decreto 1013/2026, publicado el jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), fija las nuevas cuantías salariales para los trabajadores españoles durante el próximo año.

La normativa contempla un incremento del 5,3% respecto de 2026, con el objetivo de garantizar una remuneración suficiente y avanzar hacia el compromiso de que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio.

Cuánto deberán cobrar las empleadas del hogar por hora en 2027, según el BOE

El artículo 4.2 del Real Decreto establece que las empleadas y empleados del hogar que trabajen por horas en régimen externo deberán percibir un mínimo de 10,06 euros por cada hora efectivamente trabajada.

Esta cantidad incluye todos los conceptos retributivos correspondientes a esta modalidad de contratación. Además, la normativa establece que la remuneración mínima deberá abonarse en dinero, sin que prestaciones en especie como alojamiento o alimentación puedan utilizarse para reducir la cantidad establecida legalmente.

Las empleadas y empleados del hogar que trabajen por horas en régimen externo deberán percibir un mínimo de 10,06 euros por cada hora. Shutterstock

La medida se aplica específicamente a los trabajadores del servicio doméstico contratados por horas en régimen externo, mientras que quienes tengan una jornada completa estarán sujetos al salario mínimo general, según las condiciones correspondientes a su relación laboral.

La actualización supone un aumento de 51 céntimos por hora respecto de 2026, cuando la remuneración mínima estaba fijada en 9,55 euros. Las empleadas del hogar que perciban actualmente esa cantidad deberán cobrar al menos 10,06 euros por cada hora efectivamente trabajada desde enero de 2027, lo que representa un incremento aproximado del 5,3%.

Cuál será el salario mínimo interprofesional durante 2027

El Real Decreto 1013/2026 también establece las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional para los trabajadores de los sectores de la agricultura, la industria y los servicios , sin distinción de sexo ni edad.

Según el artículo 1 de la normativa, los importes serán los siguientes:

Salario mínimo mensual: 1.286 euros brutos, distribuidos en 14 pagas.

Salario mínimo anual: 18.004 euros brutos.

Salario mínimo diario: 42,87 euros.

Empleados del hogar por horas en régimen externo: 10,06 euros por hora efectivamente trabajada.

Trabajadores temporales con contratos de hasta 120 días con una misma empresa: al menos 60,88 euros por jornada legal.

Asimismo, el decreto establece que el salario mínimo general deberá calcularse de manera proporcional cuando se realice una jornada inferior a la legal.

En cuanto a los contratos y acuerdos laborales, las remuneraciones que queden por debajo de los nuevos mínimos deberán adaptarse a las cuantías establecidas por el Gobierno, conforme a las reglas legales de compensación y absorción.

La nueva normativa entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año , por lo que las cantidades fijadas serán exigibles durante ese período.

Es obligatorio dar de alta a las empleadas y empleados del hogar antes del inicio de la relación laboral. Magnific

Qué obligaciones tendrán los empleadores del hogar y cómo reclamar un salario inferior al mínimo

Además de garantizar las nuevas remuneraciones, los empleadores del hogar deberán cumplir con sus obligaciones en materia de Seguridad Social. Según explica la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), es obligatorio dar de alta a las empleadas y empleados del hogar antes del inicio de la relación laboral, independientemente del número de horas contratadas.

Los empleadores deberán cotizar por las horas trabajadas y las retribuciones abonadas. A su vez, las trabajadoras que consideren que sus derechos laborales han sido vulnerados podrán presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que garantiza la confidencialidad del origen de la denuncia.

La normativa también establece que los trabajadores del hogar tienen derecho a recibir un justificante individual de su salario. Este documento permite acreditar las remuneraciones percibidas y comprobar si se respetan los importes mínimos establecidos legalmente.