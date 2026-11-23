La ecuación para el triunfo de Milei, la zona de riesgo y el precio de las alianzas 2027

La economía argentina muestra una recuperación desigual. Mientras algunas actividades consiguen expandir su producción, otras siguen rezagadas y pierden terreno. Esa heterogeneidad suele explicar por qué el crecimiento económico no se traduce automáticamente en más puestos de trabajo: los sectores que avanzan tienen, en general, menor capacidad de absorción de mano de obra que la industria, el comercio y la construcción.

Sin embargo, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) agrega un elemento que altera parcialmente esa interpretación. Según sus estimaciones, incluso en un grupo de actividades que logró expandir su producción, el empleo registrado retrocedió en conjunto . La advertencia alcanza al agro, la energía, la minería y la intermediación financiera, cuatro sectores que suelen aparecer entre los motores de la economía.

El trabajo compara los períodos enero-agosto de 2023 y enero-agosto de 2026. Para esas cuatro actividades, IDESA señala que la suma de los crecimientos de la actividad alcanzó el 39%, mientras que el empleo registrado disminuyó un 1%.

La conclusión introduce un matiz en el debate sobre la economía a dos velocidades: no solamente hay actividades que crecen y generan menos empleo que las que están en retroceso. También hay ramas que, pese a mejorar su producción, no consiguen ampliar su dotación de trabajadores cuando se las considera en conjunto.

Empleo registrado: qué pasó en los sectores que crecieron

La comparación con las estadísticas de la Secretaría de Trabajo permite corroborar el resultado laboral que presenta IDESA y, al mismo tiempo, observar diferencias que el informe no desagrega.

Para reconstruir el cálculo se tomaron las ramas de agricultura, ganadería, caza y silvicultura; suministro de electricidad, gas y agua; explotación de minas y canteras; e intermediación financiera. Esta última es la categoría estadística que utiliza el SIPA para el sector financiero.

Al comparar el promedio mensual de trabajadores registrados entre enero y agosto de 2023 y los mismos meses de 2026, el comportamiento fue dispar. El agro aumentó su dotación un 1,9% y el suministro de electricidad, gas y agua, un 0,6%. En cambio, la explotación de minas y canteras perdió un 5,4% de sus trabajadores y la intermediación financiera, otro 5,4% .

El resultado agregado fue una contracción del 1,1%, prácticamente coincidente con el 1% informado por IDESA.

Desde el instituto explicaron a El Cronista que el 39% de crecimiento de la actividad surge de sumar las tasas de expansión de las cuatro ramas, mientras que la caída del empleo corresponde al resultado conjunto de sus dotaciones. Por lo tanto, no significa que cada una haya crecido un 39% ni que todas hayan perdido trabajadores.

El empleo en agro, energía, minería y bancos: qué muestran los últimos datos

La fotografía más reciente también permite observar que la pérdida de puestos no se distribuye de manera uniforme.

En la comparación entre agosto de 2025 y agosto de 2026, el empleo registrado aumentó un 0,3% en el agro y un 0,2% en electricidad, gas y agua. La explotación de minas y canteras retrocedió apenas un 0,1%, mientras que la intermediación financiera registró una caída del 3,9%.

Cuando se suman las cuatro actividades, la dotación de trabajadores se redujo aproximadamente un 0,8% interanual. Se trata de una contracción menor que la registrada en la comparación de tres años, aunque confirma que el bloque todavía no consigue revertir su saldo negativo.

La comparación mensual, por su parte, muestra una situación prácticamente estable. En agosto, el conjunto de las cuatro ramas registró una variación positiva cercana al 0,03% respecto de julio, una vez eliminados los factores estacionales. La minería avanzó un 0,5%, mientras que el empleo financiero retrocedió un 0,1%.

Incluso entre las actividades que avanzaron en términos productivos, el saldo conjunto de empleo fue negativo, sostiene IDESA. Fuente: IDESA

La evolución del empleo privado registrado en su conjunto ofrece un contraste más pronunciado. En agosto alcanzó los 6,073 millones de trabajadores, con una caída interanual del 2,1%, equivalente a 132.000 puestos menos. La industria manufacturera encabezó los retrocesos entre las grandes ramas, con una contracción del 4,4%, seguida por la intermediación financiera (-3,9%), el comercio (-3,5%) y el transporte (-2,7%).

La economía a dos velocidades y el problema de la creación de empleo

El planteo de IDESA se suma a una discusión que atraviesa los análisis del mercado laboral: la distancia entre la evolución de la actividad económica y la capacidad de las empresas para generar puestos registrados.

El instituto sostiene que la crisis laboral no responde exclusivamente a que la producción crezca en sectores poco intensivos en mano de obra. “La crisis en el mercado de trabajo no es consecuencia exclusiva de que la producción se expande solo en los sectores de poca mano de obra intensivos”, señala el informe. También inciden las condiciones de competitividad, los costos que enfrentan las empresas y las dificultades para adaptarse a las nuevas reglas del mercado.

En ese sentido, IDESA advierte que “muchos empleos se pierden porque la producción argentina tiene impuestos que los competidores de otros países no tienen”. El diagnóstico apunta a que el desafío no consiste solamente en recuperar la actividad de los sectores más golpeados, sino también en conseguir que las actividades que hoy impulsan el crecimiento puedan traducir esa expansión en una mayor demanda de trabajadores.