Guerra recargada: hasta dónde llega la ofensiva contra Menem y el “Equipo Rocket” y el próximo paso de Adorni
Las Fuerzas del Cielo que responden a Santiago Caputo reactivaron los ataques contra el titular de Diputados en una nueva noche tuitera de sábado. Mientras, el jefe de Gabinete estira su DD.JJ. y alistan la estrategia del día después. Clima caldeado y un Tedeum con ausencias
Stanley Druckenmiller canalizó unos u$s 200 millones en acciones de YPF, Vista y el ETF de Argentina del MSCI. El creador del fondo Dusquesne Family Office fue mentor del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y socio del futuro titular de la Fed.