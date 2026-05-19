En esta noticia La contundente respuesta de Santiago Caputo en plena interna con Martín Menem

En medio de una interna en el núcleo del Gobierno, que trascendió el fin de semana entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, un mensaje en la red social X aumentó la tensión.

“Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”, escribió Caputo este lunes por la noche. El tuit, difundido a través de la cuenta que se le atribuye (pese a que no lo confirmó oficialmente), envió una señal directa en medio de la disputa que involucra al sector que responde a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

La contundente respuesta de Santiago Caputo en plena interna con Martín Menem

“Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei del que sea”, aseguró Caputo. “Me importa poquísimo quien se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez. ¡Gracias por su atención!”, concluyó.

La disputa se encendió después de que el asesor presidencial asociara públicamente a Menem con una cuenta anónima de X (“@PeriodistaRufus, actualmente desactivada) que operaba como fuente de críticas hacia el propio Gobierno.

La cuenta, que en ocasiones anticipó anuncios presidenciales y emitió cuestionamientos dirigidos a la secretaria general de la Presidencia, habría difundido contenido que, para el círculo del consultor político, solo podía provenir de alguien con acceso directo a información de la Casa Rosada.

En los últimos días, un episodio puntual generó polémica. Se había publicado en dicha cuenta un tuit con un video de Instagram que criticaba a su sector. Pero, cuando se cliqueaba a ese enlace, el mensaje que aparecía es que el video, en primer término, había sido compartido por la cuenta del presidente de la Cámara de Diputados.

En tanto, desde el entorno del diputado atribuyeron el episodio a un “error involuntario”. Afirmaron que un integrante de su equipo, al tener la cuenta abierta, compartió un enlace que llegó a la mencionada red social.

El episodio con la cuenta expuso la magnitud de la interna. Por un lado, se agrupados en "Las Fuerzas del Cielo", aparecen quienes responden a Caputo. Mientras que en la vereda opuesta, los denominados “karinistas”, que ocuparon progresivamente cargos claves en el oficialismo y entre quienes está Menem.