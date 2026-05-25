De los cruces políticos a la invitación al Papa: el giro de Milei y por qué se acerca a la Iglesia

En su discurso en el marco del tradicional Tedeum del 25 de Mayo, el arzobispo de la Catedral metropolitana de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, fue contundente frente a Javier Milei y su Gabinete: “Nos falta una clase dirigente que, con la fuerza del pueblo, se anime al diálogo” .

Las palabras del referente máximo de la Iglesia católica en la Argentina instaron de esta forma al Gobierno a reenfocar la gestión, hoy envuelta en la interna libertaria entre Santiago Caputo y Martín Menem y cruzada por los escándalos de corrupción como el caso Adorni, hacia la unidad.

“Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan, y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento”, consideró.

De esta forma, García Cuerva pidió al Gobierno que quite el foco de la polarización para centrarse en los más vulnerables, con una apuesta al “bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza”.

El arzobispo de Buenos Aires habló de un pueblo que mantiene la esperanza como un “motor interno que lo anima cotidianamente”, y pidió a la política estar a la altura de este sentimiento.

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