El gobierno de Javier Milei no puede terminar de escapar del laberinto en el que se sumergió hace dos meses en un giro imprevisto de la narrativa política. Hacia adentro, el clima es volátil, algunos silencios forzados conviven con las señales de los más pragmáticos, que no ocultan su intención de diferenciarse. Y en ese contexto, el Presidente y su hermana buscan transmitir signos de control a quienes los rodean, aunque tampoco disimulan el fastidio con toda esta situación. De la última reunión de Gabinete trascendieron todo tipo de versiones. Hay un dato, no obstante, que es inconfundible: al menos hasta ese momento, tanto Javier Milei como Karina demostraron que están dispuestos a defender a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta el final. Antes incluso de hacerlo público en una entrevista telefónica desde Los Ángeles, el propio Milei se lo había deslizado en la intimidad de Olivos a un reducido grupo de influencers liberales. “Si lo echo, le arruino la vida”, reconstruyeron diversos testigos del momento, en palabras similares. Según contaron a El Cronista, la plena convicción sobre la “honestidad” del jefe de Gabinete fue el argumento que más veces repitió en esa ocasión. También frente a sus ministros y ministras, aunque hay algunos que sopesan la lealtad con la capacidad de daño que demuestra hoy el goteo judicial en los medios y están convencidos que solo hay una forma de ponerle el punto final. El monitoreo de la consultora Ad-Hoc de la conversación digital marcó un nivel de negatividad en torno al Presidente del 57%, sin precedentes en toda la gestión. Indica que casi todas las conversaciones que rodearon a Milei, tanto de agenda doméstica como de agenda internacional, aportan sentimientos negativos a su imagen digital, incluso en dos ejes que solían ser parte de su fortaleza en las redes: terminar con la inflación y la lucha contra la casta. El mes pasado abrió con el índice de inflación más elevado desde marzo de 2025, aunque los pronósticos del Gobierno -en línea con el REM- auguran que vuelva a los niveles de los meses previos a partir del índice de abril. Así y todo, sigue elevado en relación a la evolución de los salarios y con actores de peso reclamándole al Ejecutivo, en público y privado, por una devaluación. En paralelo, el relato en torno a la casta viene perdiendo fuerza desde hace tiempo pero el nudo judicial en torno al ministro-coordinador parece haber potenciado ese divorcio con el público digital, uno de los escenarios que Milei y LLA dominaron a las anchas en la primera mitad del mandato. Ad-hoc define a Adorni como “el pasivo tóxico más dañino para el gobierno a largo plazo”: si bien abril registró una baja en el volumen de menciones con respecto al mes previo, el protagonismo digital del jefe de Gabinete marcó un registro demasiado alto -2,2 millones- que mantuvo el tema vivo en las redes sociales. ”Representa la crisis más persistente de este gobierno”, catalogó el estudio de la consultora que ya había alertado en su momento por la incidencia de otros capítulos incómodos como LIBRA y ANDIS en el control de la narrativa digital por parte del oficialismo. Esto ya lo supera. Quienes tuvieron chances de dialogar de primera mano con el líder libertario en la intimidad de Olivos la última semana insisten que lo vieron a Milei “muy cansado” pero “muy convencido con el plan económico, muy focalizado en eso” pese a las evidentes circunstancias que a nadie pasó desapercibida. Se muestra seguro que en 2027 La Libertad Avanza puede volver a dar el batacazo y no solo eso: consolidar su mayoría en el Congreso. “Y si ganamos vamos a ir a mil. Me van a tener que sacar el pie del acelerador”, consignó, sin dar precisiones sobre reformas concretas en el calendario. De hecho, durante la tertulia en la Quinta Presidencial de casi dos horas con los seguidores digitales, diputados y funcionarios que se sumaron, también se hablaron de otras cuestiones y hasta hubo momentos descontracturados con el mandatario. “En un momento estaba hablando el Presidente y se escuchó de fondo el ladrido de los perros. ‘Ahí están opinando mis hijitos de cuatro patas’, dijo y todos nos reímos”, contaron dos personas a El Cronista. Alguien mencionó el desplante a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad donde el jefe de Estado expuso una serie de filminas que comparaban el desempeño de la administración libertaria frente a sus predecesores y el Presidente se sonrió. También frente a la platea de inversores del Instituto Milken, en Los Ángeles, Milei proyectó las mismas imágenes que dejaban al líder del PRO expuesto con déficits -en ocasiones- por debajo del peronismo. Aunque todos debieron dejar sus celulares en la puerta, ninguno se fue de allí sin su selfie con el jefe de Estado y con los libros que le acercaron para que estampe su firma. También se llevaron una línea de acción hacia adelante: bajar los decibeles de la interna entre sectores liberales en las redes. En Rosada creen que no aporta para realinear actores y discurso. Desde adentro de la tropa oficialista y filo-oficialista desmitifican, sin embargo, la ferocidad de los cruces así como la idea de conformar una fuerza de choque desde el vértice opuesto del Triángulo de Hierro contra las Fuerzas del Cielo. De hecho, hubo influencers de Carajo Stream entre los que concurrieron a Olivos. Otros sostienen que es natural que esas diferencias se salden en un año no electoral. En Casa Rosada, en cambio, el clima está un poco más picado. La presión en público y privado de Patricia Bullrich al jefe de Gabinete para que aclare su situación despertó todo tipo de especulaciones. También el viaje que estaba ya programado a Chile con reuniones y fotos con el alcalde de Santiago, el presidente José Antonio Kast y la esposa e hija del fallecido Sebastián Piñera. “¿Qué busca Patricia?“, se preguntan. Desde el entorno de la senadora reafirman que la jefa de bloque no fue a la entrevista con Eduardo Feinmann sin aval de Presidencia, como dejaron trascender desde un sector de Casa Rosada. No disimulan su agotamiento por una situación que habían prometido “que se terminaba después del 29” mientras que ya “pasaron más de 60 días y hay que continuar”. “Es un quilombo, Patricia estuvo bien en salir a decir lo que dijo porque en un año va a tener que dar la cara para un desafío electoral, sea cual sea, y no puede bancar lo que es injustificable”, remarcó otro interlocutor de Casa Rosada, que conoce a la exministra, ante la consulta de El Cronista. “Es lo que piensa el 95% del Gabinete pero nadie se planta. Como ella tiene espalda, lo hace”, añadió. En su paso por San Juan, a Karina Milei también se la vio de llamativo buen humor con el Círculo Rojo minero. Una de las personas que la acompañó recordó otras oportunidades en las que se movió con la secretaria general de la Presidencia en el pasado y trazó esa diferencia en la predisposición de “El Jefe” para participar del evento, sacarse fotos y tomar el micrófono. El mensaje que bajan desde el oficialismo en líneas con las últimas conquistas políticas -reforma laboral y ley de glaciares- es que intentan recuperar la iniciativa política pese al ruido mediático. Por eso esta semana el norte está puesto en dictaminar el nuevo régimen de propiedad privada en el Senado -ya circula entre los despachos para la firma- y convocar al plenario de comisiones para avanzar con la reforma de Salud Mental hacia el recinto. Desde la Cámara vecina, la oposición buscará sesionar el jueves para acorralar aún más a Adorni. Por ahora, sin números suficientes. La hipótesis, de máxima, es lograr el emplazamiento de comisiones para que se reúnan a discutir la interpelación y abordar otros proyectos sobre problemáticas cada vez más agudas, como la morosidad. No obstante, los gobernadores toman nota: ya es casi un hecho que el calendario electoral de 2027 podría arrancar antes de lo previsto y en más de un punto del país. Incluso en aquellos que reciben a los Milei con los brazos abiertos. “El vacío opositor comienza a tener incentivos para llenarse: (Axel) Kicillof y (Dante) Gebel levantaron su perfil digital”, puntualiza, en otro tramo, el informe de Ad-Hoc sobre la marcha de la conversación digital en abril. Mientras que el gobernador bonaerense hace el mayor esfuerzo por diferenciarse sin romper, el armado del pastor evangélico avanza en modo “catch all” (atrapa todo). Del peronismo a viejos libertarios, cada vez son más los interesados que desfilan por las oficinas de sus armadores donde no miden el gebelismo en sangre para recibirlos. “Si se acerca alguien que quiere contribuir y ayudar a mover la idea de una candidatura, ¿por qué voy a decirle que no lo haga? Eso no significa que vaya a ocupar luego un lugar solo por eso”, advierte uno de los puntales de la campaña PresiDante. La corta visita de Gebel a la Argentina rindió sus frutos: con muchas menos menciones que sus potenciales rivales, la conversación en torno al pastor evangélico creció un 770% en abril. Ya capta la atención de cada vez más referentes del mundo político que quieren conocer el fenómeno de primera mano. La última semana, sin ir más lejos, la reconocida analista política Shila Vilker y la exdiputada bonaerense Graciela Camaño viajaron hasta Asunción para participar de un show de Gebel en esa ciudad y medir en vivo y en directo sus dotes para la comunicación.