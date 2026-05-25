De los cruces políticos a la invitación al Papa: el giro de Milei y por qué se acerca a la Iglesia

Este lunes, el presidente Javier Milei participará del tradicional Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, en un acto cruzado por la interna libertaria. Desde las 10 horas, el arzobispo porteño, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, liderará la ceremonia.

El mandatario llegará acompañado por su Gabinete en pleno, que se trasladará a pie desde Casa Rosada hasta el templo ubicado a pocos metros.

Tras la oración, las autoridades cantarán el himno nacional en la puerta del Cabildo —con la interpretación de la Fanfarria Militar “Alto Perú”— y, luego, se prevé que regresen Balcarce 50 para una reunión de equipo convocada por el propio Milei.

También se espera la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, junto a ministros de la Ciudad, quienes más temprano participaron del izamiento de la bandera en Plaza de Mayo.

Sin Villarruel y con la interna al rojo vivo

Ni el presidente Milei esconde ya las internas liberales, y el Tedeum aparece como el espacio que deja en evidencia las dos fracturas que atraviesan al Gobierno.

La más visible es la que lo distancia de la vicepresidenta Victoria Villarruel: el sábado, su equipo de comunicación confirmó que no había sido invitada por el Poder Ejecutivo . El dato no sorprende: hace casi un año, Milei evitó saludarla y la calificó públicamente de “traidora”.

Fuente: Prensa Presidencia Fuente: Prensa Presidencia

Desde entonces, la relación entre las cabezas del Ejecutivo sigue rota, con Villarruel distanciada de todo el Gabinete y con críticas abiertas a Milei y sus funcionarios.

La otra herida es la interna entre el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem —considerado un alfil de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei—. Se espera a ambos en la Catedral y sobre ellos estarán puestas todas las miradas: si habrá saludo, si habrá foto de unidad, son las incógnitas de la jornada.

Pese a que la semana pasada el propio Milei intentó bajarle el tono al conflicto, integrantes de las Fuerzas del Cielo señalaron que están dispuestos a continuar con la disputa.

Insisten en que hay pruebas de que era el propio Menem quien publicaba críticas a su sector desde una cuenta de X. “Le mienten al Presidente”, dijo esta semana Daniel Parisini en su streaming, desautorizando abiertamente al mandatario.

La presencia de Caputo en la reunión de Gabinete que seguirá al Tedeum es otra incógnita: la última vez que hubo una convocatoria similar, faltó por un viaje a Estados Unidos.

La Iglesia, entre el diálogo y las críticas sociales

El Tedeum llega en un momento de tensión, pero también de gestos de acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia Católica. Tras meses de rispideces, la Casa Rosada desplegó señales de distensión en las últimas horas, en parte alentadas por la expectativa en torno a una posible visita del papa León XIV a la Argentina —una perspectiva que por ahora nadie confirma oficialmente, pero que tanto el Presidente como el canciller Pablo Quirno alimentaron con tuits recientes—.

En la previa al Tedeum, los ministros Sandra Pettovello y el propio Quirno se reunieron con las autoridades de la Conferencia Episcopal, entre ellas García Cuerva, en un gesto de contacto antes de la homilía.

Sin embargo, las diferencias de fondo no se disiparon. La conducción de la Conferencia Episcopal, encabezada por el arzobispo Marcelo Colombo, viene incrementando sus cuestionamientos al impacto social del ajuste económico y alerta sobre el crecimiento de la demanda alimentaria en parroquias y organizaciones vinculadas a Cáritas.

“Antes nos ayudaba gente en Cáritas que ahora son también gente que nos viene a pedir”, sintetizó Colombo en una reciente entrevista. Desde el oficialismo, esas intervenciones fueron interpretadas como un posicionamiento político opositor, especialmente luego de que el titular episcopal se reuniera con intendentes peronistas y dirigentes sindicales.

García Cuerva, quien oficiará la homilía, no es ajeno a esa sensibilidad: el último fin de semana presidió una misa en la Villa 31 en la que cuestionó el operativo “Tormenta Negra” desplegado por la Ciudad en barrios vulnerables.

En la Casa Rosada esperan un mensaje duro, aunque confían en que el diagnóstico eclesiástico también reconozca lo que el Gobierno define como una “brutal reducción de la pobreza”: según el INDEC, la tasa del segundo semestre de 2025 fue del 28,2%, casi 10 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año anterior.