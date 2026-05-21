Al comienzo de su mensaje en el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales, el presidente Javier Milei anunció la baja de las retenciones para la soja, el trigo y la cebada a partir del mes próximo.

“Vamos a bajar las retenciones de trigo y cebada de 7,5 a 5,5 por ciento a partir de junio de 2026″, lanzó el Presidente ante un aforo exultante, al tiempo que también prometió una quita progresiva a la soja de entre un cuarto de punto y medio punto desde enero del año próximo y hasta el 2028.

Asimismo, consideró que “es imperdonable lo que le hicieron al sector del agro durante décadas, un sistema de expoliación del campo para financiar al Estado”. Sosteniendo ese punto, expresó: “Las retenciones son una de las caras más visibles de este monstruo estatal que les tiraron encima”.

Con respecto al nuevo desembolso de u$s 1000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno, el Presidente destacó: “Parece que los tipos que hacen las cuentas en serio ven que el programa es mucho más consistente que lo que dicen los que nos endeudaron”.

“Hoy tuvimos el anuncio de la actividad económica, que tuvo un crecimiento del 5,5%. El crecimiento de las exportaciones es del 33%, un récord. El problema es supuestamente la industria, pero si fuera así, no podríamos exportar nada. Es el modelo de atraso cambiario más loco del mundo”, apuntó Milei sobre los logros de su gestión.

Posteriormente, aludió al índice de Precios al Consumidor (IPC) y reafirmó que su objetivo es eliminar la tendencia inflacionaria. “No vamos a parar hasta exterminar a esa maldición que pesa sobre la Argentina”, apuntó el mandatario.

Baja de retenciones: ¿cuáles serán las otras quitas que anunció el Gobierno?

Tras el anuncio para el cambio, el Presidente confirmó que el Gobierno va a bajar las retenciones a la industria a partir de julio y hasta junio de 2027.

Los sectores apuntados por el Ejecutivo son el de la industria automotriz, la industria petroquímica y la industria de las maquinarias: “Vamos a ir a cero y ese cronograma va a estar siendo informado por el Ministerio de Economía en estos días”.

El Presidente confirmó que el Gobierno va a bajar las retenciones a la industria a partir de julio y hasta junio de 2027 (Fuente: Archivo).

El Presidente aseguró, en ese mismo sentido: “Vamos a seguir bajando retenciones, vamos a seguir achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde, que se achique el Estado, que se agrande el mercado para que tengamos más libertad y, por ende, más prosperidad”, dijo el mandatario.