Probablemente sume al núcleo duro. Para el votante libertario, esta imagen refuerza la narrativa de la lealtad.

En plena investigación judicial por enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (AO) y se adhirió al régimen simplificado de Ganancias. Esta opción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la que también suscribieron varios funcionarios públicos, quedó en el centro de las miradas ante la posibilidad de que otorgue algún beneficio o ventaja al jefe de Gabinete.

El jefe de Gabinete informó que al inicio de 2025 poseía dólares en efectivo por $ 400.241.404. Al cierre del período, el dinero que estaba fuera del sistema financiero formal cayó a $ 303.604.357,92.

Estos datos coinciden con sus declaraciones en una entrevista con LN+, donde el funcionario afirmó que no declaró activos por u$s 500.000 provenientes de inversiones en criptomonedas.

En este contexto, el especialista tributario Sebastián Domínguez explicó de qué manera este esquema puede resultar beneficioso para figuras de alto perfil, como Adorni. Esencialmente, las ventajas son tributarias, pero no cambiaría nada en cuanto a la causa penal que lo investiga.

Qué es el “tapón fiscal” y cómo beneficiaría a Manuel Adorni

En una entrevista con Radio NOW 97.9, Domínguez, explicó que el régimen ofrece ventajas operativas, pero, sobre todo, una protección clave hacia el pasado. “A Adorni le sirven dos cosas del régimen. La primera es la declaración jurada simplificada, que es más fácil de hacer”, indicó.

“Solo se declaran ingresos, gastos y deducciones; se determina el impuesto. No se informa el patrimonio al inicio del año, no se informa el patrimonio al cierre y tampoco se informa el monto consumido", detalló el especialista.

Pero uno de los puntos más sensibles del nuevo régimen es el denominado “tapón fiscal”. Se trata de un beneficio que impide a la autoridad tributaria revisar años anteriores si el contribuyente cumple con sus obligaciones del periodo actual.

Domínguez señaló que, al adherirse, ARCA debe presumir que la declaración es exacta. "Esto se traslada hacia atrás, y ARCA no va a poder fiscalizarlo. Va a considerar también exactas las declaraciones de IVA presentadas hasta diciembre de 2025 y las declaraciones juradas de Ganancias del 2020 al 2024“, explicó.

Sin embargo, aclaró que esto no exime al funcionario de la revisión de Bienes Personales, donde no existe tal liberación.

Qué puede cambiar en el frente judicial para Adorni

A pesar de las ventajas en tanto la cuestión fiscal, Domínguez aclaró que la adhesión al régimen simplificado no ofrece un “paraguas” en el ámbito penal. El vocero, al ser funcionario público, tiene una doble obligación: la fiscal ante ARCA y la patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA).

“En la declaración para la Oficina Anticorrupción ahí sí va a tener que declarar su patrimonio. Como en el régimen simplificado de ARCA no se informan bienes, acá va a tener que cargar manualmente Adorni, o su contador, todos los datos, porque no hay una declaración ante el fisco que los contenga“, advirtió el tributarista.

En caso de que el funcionario enfrente una investigación judicial por su patrimonio, Domínguez subrayó que los beneficios tributarios no tienen alcance procesal. "No le va a dar ningún beneficio en la causa penal. En sede penal, el juez va a analizar la situación de Adorni como prueba. Si entiende que tiene que probar cómo compró un bien o cómo gastó determinado dinero, va a tener que probarlo en la sede judicial“, precisó.

Consultado sobre la posibilidad de que el funcionario tenga ahorros en criptoactivos no declarados previamente , el especialista mencionó que el “tapón fiscal” podría jugar un rol, siempre y cuando se demuestre el origen lícito en sede judicial .

“Si pudiera probar que los fondos los tenía en una cuenta a nombre de él en el exterior desde 2022 (cuando no era funcionario), penalmente estarían justificados los fondos y ARCA no le podría ajustar ni el IVA ni Ganancias por el tapón fiscal“, concluyó Domínguez. Sin embargo, remarcó la dificultad técnica de probar la titularidad de activos en billeteras frías o “cold wallets”.