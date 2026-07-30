Ganancias: cómo blanquear fondos ocultos con el nuevo régimen de Inocencia Fiscal sin cometer errores
El proyecto de Inocencia Fiscal que se debatirá en agosto trae cambios en la forma de exteriorizar fondos, sin que ARCA pregunte por el origen de ellos. Cómo se aplicará y que tienen que saber contadores y contribuyentes según tributaristas.
A cuánto está el dólar blue hoy jueves 30 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.