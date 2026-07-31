Ganancias: el error que puede hacer que pierdas el tapón fiscal y provocar una fiscalización
El nuevo proyecto de ley, que todavía no fue aprobado por el Congreso, contempla una opción de exteriorizar fondos y de adherir al tapón fiscal y la presunción de exactitud que se mantiene solo en caso de que el contribuyente no cometa errores clave a la hora de presentar la declaración jurada.
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 31 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.