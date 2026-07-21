Excelente noticia de ANSES: cuánto cobra la AUH en agosto con Tarjeta Alimentar.

Los beneficiarios de la AUH ya pueden calcular cuánto dinero percibirán en agosto. Luego de que el INDEC difundiera el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio, la ANSES confirmó la actualización que alcanzará a las prestaciones sujetas a la fórmula de movilidad.

El incremento será del 1,89%, porcentaje que impactará sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. Además, quienes cumplan con los requisitos establecidos continuarán cobrando la Tarjeta Alimentar, cuyo monto permanecerá sin cambios durante el próximo mes.

Cuánto cobrará la AUH en agosto tras el aumento

Con la actualización por movilidad, la Asignación Universal por Hijo ascenderá a $150.848 por cada menor. Sin embargo, como ocurre habitualmente, la ANSES abonará de forma mensual el 80% del beneficio y retendrá el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Algunos beneficiarios pueden acceder al cobro del 100% de la asignación (Fuente: archivo).

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el nuevo monto alcanzará los $491.173. Del total, el organismo acreditará $392.938,40 y conservará la parte restante hasta que se cumplan los requisitos correspondientes.

AUH: $150.848 por hijo.

Pago mensual efectivo: $120.678,40.

Retención mensual: $30.169,60.

AUH por Hijo con Discapacidad: $491.173.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar y cuánto recibirán

Los titulares de la AUH que reúnen las condiciones previstas por el programa seguirán percibiendo la Tarjeta Alimentar, prestación que no se ajusta por la movilidad previsional y, por lo tanto, conservará los valores vigentes durante agosto.

También existen situaciones en las que algunos beneficiarios pueden acceder al cobro del 100% de la asignación. Para ello deben cumplir determinados requisitos, entre ellos tener hijos de hasta cuatro años, contar con los controles sanitarios y el calendario de vacunación registrados y estar incorporados al Plan Sumar.