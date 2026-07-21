ANSES / Editada por El Cronista

ANSES entrega un beneficio que se puede reclamar en julio: cuál es el extra.

Miles de personas desconocen que ANSES mantiene vigente una asistencia destinada a aliviar parte de los costos que genera un fallecimiento. El beneficio continúa disponible durante julio de 2026 y puede solicitarse si se cumplen los requisitos previstos por la normativa.

Se trata del Subsidio de Contención Familiar, una prestación económica que funciona como reintegro para quien haya pagado el servicio de sepelio, cremación o inhumación de una persona comprendida dentro de determinados grupos.

El monto fijado para este mes es de $15.000 y no varía según la prestación que percibía la persona fallecida. Sin embargo, el acceso no es automático: el solicitante debe presentar la documentación correspondiente y realizar el trámite dentro del plazo establecido.

¿Quiénes pueden acceder al Subsidio de Contención Familiar?

El reintegro está destinado a quienes abonaron los gastos funerarios de personas incluidas en los casos contemplados por ANSES. También alcanza a situaciones previstas por la Ley 27.764, vinculadas al fallecimiento de menores que recibían tratamiento oncológico y cumplían las condiciones fijadas por la normativa.

El organismo mantiene vigente un pago único destinado a cubrir parte de los gastos funerarios. Foto: El Cronista.

Pueden generar el derecho al subsidio los fallecimientos de:

Personas desocupadas.

Trabajadores informales.

Monotributistas de las categorías A y B.

Personal de casas particulares.

Titulares de la Asignación por Embarazo.

Beneficiarios de la AUH.

Niños, adolescentes o personas mayores con discapacidad.

Menores alcanzados por la Ley de Oncopediatría, cuando corresponda.

Qué requisitos exige ANSES para cobrar el reintegro

El organismo solo aprueba el pago cuando quien realiza la solicitud demuestra que afrontó el costo del servicio funerario y presenta toda la documentación exigida. Además, cada expediente es evaluado de acuerdo con la causa del fallecimiento y la situación particular de la persona beneficiaria.

Para iniciar el trámite será necesario presentar:

DNI del solicitante.

Partida de defunción.

Factura o recibo del servicio funerario emitido a nombre del solicitante.

Constancia del CBU bancario donde se acreditará el dinero.

Cómo hacer el trámite y cuál es el plazo para solicitarlo

El pedido puede completarse de manera digital o presencial. En ambos casos, ANSES revisará la documentación antes de autorizar el pago del beneficio, que se deposita mediante transferencia bancaria una vez aprobado el expediente.

Los pasos para gestionar el subsidio son: