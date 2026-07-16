Este será el aumento para la AUH en agosto: cuánto cobró en total en ANSES.

Las familias que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya conocen cuál será el incremento que se aplicará en agosto. La actualización responde al índice de inflación correspondiente a junio y también alcanzará al resto de las prestaciones administradas por la ANSES.

Con este nuevo ajuste, los beneficiarios recibirán un aumento del 1,9%, lo que modificará tanto el monto total de la asignación como el importe que se acredita de manera mensual. Además, continúan vigentes las condiciones para cobrar el porcentaje retenido por el organismo.

Cómo queda la AUH con el aumento de agosto

El incremento confirmado elevará el valor total de la prestación por hijo a $150.861,93. Sin embargo, como ocurre habitualmente, la ANSES depositará el 80% de ese importe y retendrá el porcentaje restante hasta que se presente la documentación obligatoria.

La Prestación Alimentar continuará abonándose con los valores vigentes (Fuente: ANSES).

El monto que llegará efectivamente a la cuenta bancaria será de $120.689,54 por cada hijo, mientras que el 20% restante, equivalente a $30.172,39, quedará pendiente de cobro hasta completar el trámite correspondiente.

Puntos principales del aumento:

Incremento del 1,9% para agosto.

Valor total de la AUH: $150.861,93 .

Pago mensual del 80%: $120.689,54 .

Retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH.

Qué otros beneficios también tendrán cambios

La actualización también alcanza a la AUH por discapacidad, cuyo valor mensual ascenderá a $491.221,18, siguiendo el mismo mecanismo de ajuste aplicado al resto de las prestaciones sociales.

Por otra parte, la Prestación Alimentar continuará abonándose con los valores vigentes hasta que exista una nueva confirmación oficial. Los montos previstos contemplan diferencias según la cantidad de hijos que integran cada grupo familiar.

Valores informados para la Prestación Alimentar

Familias con un hijo: $72.250 .

Familias con dos hijos: $113.299 .

Familias con tres hijos: $149.425.

Como sucede cada año, quienes deseen cobrar el 20% retenido de la AUH deberán presentar la Libreta que acredita la asistencia escolar y los controles sanitarios de los menores. Una vez cumplido ese requisito, la ANSES liquida el monto acumulado correspondiente.