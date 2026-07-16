El presidente Javier Milei oficializó una reestructuración del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026.

Lo hizo por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 594/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, junto a la firma de los ministros Diego Santilli, Pablo Quirno, Luis Caputo, Alejandra Monteoliva, Mario Lugones, Sandra Pettovello y Federico Sturzenegger.

El mandatario dispuso reasignar partidas de forma inmediata hacia diversos sectores de la administración pública nacional, en una decisión de fuerte impacto fiscal para lo que resta del año.

Guiño de Milei a las provincias: refuerzo para las cajas jubilatorias provinciales

La norma establece un crédito presupuestario de $ 409.342.664.874 para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Los fondos están destinados a transferencias a cajas previsionales provinciales , en nuevo gesto de Milei hacia los gobernadores.

Según el texto oficial, la partida busca financiar gastos corrientes de los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos a la Nación.

Es importante recordar que, en Argentina, trece provincias mantienen sus propias cajas jubilatorias y no transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación en los años noventa.

Estas son: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Corrientes y Chaco.

En estas jurisdicciones las jubilaciones de los empleados públicos se pagan con sistemas provinciales propios, a diferencia de las once provincias que en los años noventa transfirieron sus cajas a la Nación y pasaron a depender del sistema administrado por la ANSES.

En este sentido, los considerandos del decreto explican que resulta “menester incrementar el presupuesto” de ANSES “ con el fin de financiar los déficits de las cajas previsionales provinciales ”.

En materia de seguridad social, el DNU contempla una transferencia específica de $ 286.580 millones que se destinará de manera directa a la ANSES para el financiamiento de programas previsionales bajo su órbita.

Milei modificó el Presupuesto 2026 con más recursos para universidades, salud y asistencia alimentaria de emergencia

El refuerzo hacia las provincias se suma a otros puntos de la adecuación presupuestaria.

El Gobierno incrementó el presupuesto de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

En esta línea, se inyectaron $ 1.308.648 millones destinados de manera exclusiva a las universidades nacionales para financiar gastos de funcionamiento y atender la pauta salarial de los docentes y no docentes de todo el país.

Además, la cartera educativa nacional sumó un refuerzo de $ 26.664 millones para el Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano.

En cuanto a asistencia social, el Gobierno dispuso una ampliación de $ 624.308 millones para el programa de Políticas Alimentarias de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, un fondo crítico orientado a amortiguar la vulnerabilidad social en las provincias.

La reasignación de partidas llevó algo de alivio al sistema de salud pública. El ministerio de Salud incrementó los giros corrientes para los hospitales bajo la modalidad SAMIC, otorgando al Hospital Garrahan una partida extraordinaria de $ 103.966 millones de para asegurar sus insumos y prestaciones durante la segunda mitad de 2026.

El decreto dispone además el ingreso al Tesoro Nacional de $ 280.510.611.926. Esa suma proviene de fondos del préstamo del BID Nº 5953/OC-AR, vinculado al Programa de Desarrollo Integral de la Primera Infancia.

De acuerdo con el texto, esos recursos corresponden al reembolso de gastos que había afrontado previamente el Tesoro Nacional. La transferencia se realiza a la cuenta de la Tesorería General de la Nación.