Durante el cierre de mercados de este martes, 21 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.39, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.22% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.43 pesos y un mínimo de 17.41 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar cayó un 0.20% y en el último año acumula un descenso del 7.63%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar mostró una tendencia bajista: 6 jornadas de caída y 4 de alza, con descensos en bloques de dos días y un breve repunte de dos días a mitad del período, cerrando con balance negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar ha sido del 7.08%, que es menor que la volatilidad anual del 7.55%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva, dado que los últimos dos días han registrado un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta alza indica una creciente confianza en la moneda, reflejando un entorno económico favorable.

Sin embargo, es importante considerar que las fluctuaciones en la cotización pueden ser temporales y sujetas a cambios según los factores económicos y políticos. La tendencia positiva observada puede no ser sostenible a largo plazo, por lo que se recomienda seguir de cerca las variables que podrían influir en su comportamiento.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.