Algunas familias serán dadas de baja de la AUH.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un nuevo aumento del 2,1% para los haberes que se cobran en julio. En este contexto, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos para la AUH y el SUAF, lo que implica cambios en los requisitos para acceder a las asignaciones familiares.

De esta forma, el cobro se inicia esta semana para todos los beneficiarios con el ajuste basado en la inflación conforme los valores actualizados se oficializaron a través de la Resolución 187/2026. Sin embargo, en caso de quedar fuera del rango de ingresos, el organismo previsional puede eliminar el beneficio familiar.

¿Por qué te pueden dar de baja de la AUH en julio?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) dejarán de percibir la prestación si los ingresos del grupo familiar superan el salario mínimo vigente, que en julio se ubica en $ 372.400 mensual y en $1.862 por hora.

Las otras condiciones para perder la prestación son las siguientes:

Que el hijo cumpla 18 años, salvo cuando se trate de una persona con discapacidad.

Que uno de los progenitores consiga un empleo registrado o se inscriba en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo), en cuyos casos se pasa a a cobrar asignaciones familiares del SUAF. También se da la baja de la asignación universal por hijo si uno de los padres de inscribe como autónomo.

Permanecer fuera de la Argentina durante más de 90 días corridos.

No presentar la Libreta de AUH. Desde el año pasado, Anses volvió a suspender los pagos a las familias que incumplen con este requisito obligatorio.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), beneficio destinado a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y pensionados del SIPA, y beneficiarios del fondo de desempleo, los ingresos no deberán superar los $ 2.896.244 por progenitor y los $ 5.792.487 por grupo familiar para mantener el cobro de la asignación.

Ingreso Grupo Familiar (IGF) Valor Gral. Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Hasta $1.093.851 $70.651 $70.651 $152.339 $141.098 $152.339 Entre $1.093.851,01 y $1.604.239 $47.657 $62.941 $94.274 $125.368 $125.368 Entre $1.604.239,01 y $1.852.148 $28.825 $56.731 $85.129 $113.290 $113.290 Entre $1.852.148,01 y $5.792.487 $14.872 $29.079 $43.518 $57.581 $57.581

¿Cuánto se cobra por la AUH en julio 2026?

Con el aumento del 3,38%, los haberes de los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) quedan conformados de la siguiente manera:

Escalas AUH

AUH Estándar (por hijo) $118.439,20 $29.609,80 $148.049,00 AUH por Hijo con Discapacidad $385.649,60 $96.412,40 $482.062,00 AUH Zona Desfavorable $153.971,20 $38.492,80 $192.464,00

Cuándo cobran los titulares de la AUH en julio

Los haberes de los titulares se debitarán de acuerdo el siguiente cronograma de pagos: