Los beneficiarios de ANSES, tanto jubilados como pensionados, recibirán este mes una extra que alcanza los $ 18.000, tras el ajuste del 2,1% que se aplicó en julio.

Este incremento se aplicó también a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, según lo dispuesto por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el cobro vigente.

¿Cuál es el cobro de $ 18.000 para jubilados y pensionados?

El organismo previsional otorga un apoyo económico destinado a aquellos jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que demuestren su estado civil ante ANSES. Se trata de la Asignación por Cónyuge.

Este monto se actualiza mensualmente, conforme la movilidad previsional que regula los haberes y otras asignaciones familiares. Con el nuevo ajuste, el importe pasó a ser de $ 17.964 en julio.

¿Cómo cobrar la asignación por cónyuge?

Para acceder a esta asignación, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por ANSES. Es necesario recibir un haber del SIPA o la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, así como tener el vínculo matrimonial registrado en la base de datos del organismo.

En caso de que el matrimonio no esté registrado, se deberá presentar la partida de matrimonio y el Formulario de Solicitud de Prestaciones Previsionales.

La solicitud debe realizarse de manera presencial en las oficinas de Anses, previa obtención de un turno.

¿De cuánto será el próximo aumento ANSES para jubilados?

Como la inflación de junio se posicionó en 1,9%, coincidiendo con las principales proyecciones y con una tendencia a la baja, ANSES pagará a los jubilados y pensionados ese mismo incremento. De esta forma, los haberes quedarán de la siguiente manera:

Aumento agosto ANSES

Haber Mínimo (Base) $411.989,33 $419.817,13 Bono Extraordinario $70.000,00 $70.000,00 Piso Mínimo Garantizado

(Mínima + Bono) $481.787,67 $489.817,13 Haber Máximo $2.772.298,06 $2.824.971,72

¿Cuándo cobran los jubilados en julio?

ANSES publicó el calendario de pagos de julio:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.



