El Gobierno logró descomprimir casi la mitad de los vencimientos de letras dólar linked de la semana que viene. Con una licitación fuera de calendario, el ministro Luis Caputo adjudicó u$s 1895 millones, del que más del 90% fue colocado en letras que ofrecen cobertura cambiaria al 31 de agosto.

“La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación con suscripción en especie del día de hoy adjudicó un total de u$s 1895 millones habiendo recibido ofertas por u$s 2087 millones. Esto significa una aceptación de 45,17% sobre el total de Valor Nominal Original en circulación”, informó el Ejecutivo.

El equipo comandado por Federico Furiase adjudicó u$s 1736 millones en un título dólar linked al 31 de agosto, mientras que sólo colocó u$s 159 millones en otro bono más largo, con vencimiento en diciembre de 2028. adjudicado.

“Se trata de una licitación con suscripción en especie, cuya liquidación está prevista para el viernes 24 de julio. El objetivo, más allá de seguir brindando cobertura al mercado, es reducir los vencimientos de la próxima licitación del Tesoro”, consignó PPI.

Tras esta licitación, quedan vencimientos para la próxima semana por u$s 2203 millones de la Lelink con duración al 31 de julio.

“El instrumento tiene un peso relevante en el mercado no solo por su tamaño, sino porque el BCRA lo utiliza activamente para esterilizar los pesos que emite al comprar dólares en el Mercado Libre de Cambios, interviniendo la curva dólar linked en lugar de vender divisas en el spot. La operación no busca principalmente extender duration, sino redistribuir el riesgo de concentración de vencimientos”, remarcó Pedro Moreyra, cofundador de la firma.

El antecedente del canje del 18 de junio, con 58% de aceptación y 90% de los tenedores eligiendo la Lelink a un mes, y la licitación de este martes indican que el mercado prefiere cobertura cambiaria de corto plazo.