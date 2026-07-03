El estrés dejó de ser un problema puntual para convertirse, para muchas personas, en un compañero constante de la rutina diaria. Entre las exigencias laborales, la sobreestimulación digital y los tiempos cada vez más acelerados, no sorprende que la ansiedad cotidiana sea uno de los temas de salud y bienestar más consultados en los últimos años.

La buena noticia es que existen distintas herramientas, hábitos y prácticas que pueden ayudar a sobrellevar mejor esos momentos de tensión. Ninguna de ellas reemplaza un tratamiento clínico cuando la ansiedad se vuelve persistente o interfiere seriamente en la vida diaria —para eso, lo indicado siempre es la consulta con un profesional de la salud—, pero sí pueden funcionar como apoyo dentro de una rutina de bienestar más amplia.

Respiración y técnicas de regulación

Una de las herramientas más simples y, al mismo tiempo, más efectivas para momentos de tensión aguda es el trabajo con la respiración. Técnicas como la respiración diafragmática o los ejercicios de respiración 4-7-8 ayudan a activar el sistema nervioso parasimpático, el encargado de “bajar revoluciones” cuando el cuerpo entra en modo de alerta.

Lo interesante de estas técnicas es que no requieren ningún elemento externo: se pueden practicar en cualquier momento del día, incluso en medio de una reunión de trabajo o antes de una situación que genere nerviosismo.

Actividad física regular

El ejercicio es, probablemente, una de las herramientas más respaldadas para el manejo del estrés a mediano y largo plazo. No hace falta entrenar de manera intensiva: caminar 30 minutos al día, salir a correr un par de veces por semana o incorporar alguna disciplina como yoga o pilates ya genera un impacto medible en los niveles de cortisol y en la sensación general de bienestar.

Además, la actividad física suele traer un beneficio adicional: mejora la calidad del sueño, que es otro de los pilares fundamentales para sostener el equilibrio emocional en el tiempo.

Rutinas de sueño más cuidadas

La relación entre estrés, ansiedad y descanso es bidireccional: el estrés dificulta el sueño, y la falta de sueño potencia el estrés. Por eso, cuidar la higiene del sueño —horarios regulares, reducir pantallas antes de dormir, generar ambientes tranquilos— es una de las estrategias más recomendadas por especialistas en salud mental.

Espacios de desconexión y mindfulness

La meditación y las prácticas de mindfulness ganaron terreno en los últimos años, y no es casualidad. Dedicar aunque sea diez minutos al día a un ejercicio de atención plena puede ayudar a reducir la rumiación mental, ese circuito de pensamientos repetitivos que suele alimentar la ansiedad.

Complementos naturales, como una variante más

Dentro de las alternativas que algunas personas incorporan a su rutina de bienestar, también aparecen los complementos naturales, como los aceites de CBD. No se trata de un tratamiento médico ni de una solución mágica, sino de una opción más entre las mencionadas anteriormente, que algunos usuarios eligen sumar como apoyo puntual en momentos de mayor tensión. En Argentina, marcas como Royal CBD comercializan este tipo de productos, entre otras opciones disponibles en el mercado local, para quienes quieren explorar esta alternativa dentro de un enfoque más amplio de bienestar.

Alimentación y consumo de estimulantes

El exceso de cafeína, el consumo elevado de azúcar y las comidas irregulares también influyen en los niveles de ansiedad. Moderar estos hábitos, sin necesidad de eliminarlos por completo, suele generar mejoras notables en la sensación general de calma a lo largo del día.

Quienes optan por sumar un aceite de CBD a su rutina suelen buscar formatos simples de incorporar, como el aceite sublingual, que permite ajustar la dosis de forma gradual según la respuesta de cada persona.

Conexión social

Por último, un factor que muchas veces se subestima: el vínculo con otras personas. Conversar con amigos, familiares o incluso participar de grupos de apoyo funciona como una válvula de escape emocional que reduce la sensación de sobrecarga.

Una combinación, no una única solución

El manejo del estrés y la ansiedad cotidiana rara vez depende de una sola herramienta. Lo que suele funcionar mejor es la combinación de varios hábitos —actividad física, buen descanso, técnicas de respiración, espacios de desconexión— sostenidos en el tiempo. Y, en caso de que la ansiedad persista o se intensifique, la consulta con un profesional de la salud sigue siendo el paso más importante, por encima de cualquier producto o técnica complementaria.