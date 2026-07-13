En esta noticia
El calendario de pagos de julio de 2026 ya está en funcionamiento y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también comienza a pagar la Tarjeta Alimentar. Este complemento busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria que se deposita de forma automática junto con la prestación principal.
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que recibió un aumento de 2,15% este mes, la Tarjeta Alimentar no tuvo incrementos y mantiene los mismos valores vigentes.
Quiénes pueden acceder al Plan Alimentar
- Adultos que cobren la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive.
- Embarazadas (a partir de los 3 meses) que cobren la Asignación por Embarazo.
- Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad.
- Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.
Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?
Durante julio, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán cambios y serán los siguientes:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres hijos o más: $108.062.
Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026
La Prestación Alimentar se acredita el mismo día en que cada titular cobra su prestación principal.
AUH y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.
- DNI terminados en 2: 13 de julio.
- DNI terminados en 3: 14 de julio.
- DNI terminados en 4: 15 de julio.
- DNI terminados en 5: 16 de julio.
- DNI terminados en 6: 17 de julio.
- DNI terminados en 7: 20 de julio.
- DNI terminados en 8: 21 de julio.
- DNI terminados en 9: 22 de julio.
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 13 de julio.
- DNI terminados en 1: 14 de julio.
- DNI terminados en 2: 15 de julio.
- DNI terminados en 3: 16 de julio.
- DNI terminados en 4: 17 de julio.
- DNI terminados en 5: 20 de julio.
- DNI terminados en 6: 21 de julio.
- DNI terminados en 7: 22 de julio.
- DNI terminados en 8: 23 de julio.
- DNI terminados en 9: 24 de julio.
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de julio.
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio.