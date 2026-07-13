Qué pasará con la Tarjeta Alimentar: ANSES confirmó los montos en julio.

El calendario de pagos de julio de 2026 ya está en funcionamiento y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) también comienza a pagar la Tarjeta Alimentar. Este complemento busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria que se deposita de forma automática junto con la prestación principal.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que recibió un aumento de 2,15% este mes, la Tarjeta Alimentar no tuvo incrementos y mantiene los mismos valores vigentes.

Quiénes pueden acceder al Plan Alimentar

Adultos que cobren la AUH con hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas (a partir de los 3 meses) que cobren la Asignación por Embarazo.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o, sin límite de edad.

Madres de 7 o más hijos que perciben Pensiones No Contributivas.

Este mes la Tarjeta Alimentar no vio cambios en los montos de los pagos.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en julio?

Durante julio, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán cambios y serán los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres hijos o más: $108.062.

Calendario de pagos de la Tarjeta Alimentar en julio de 2026

La Prestación Alimentar se acredita el mismo día en que cada titular cobra su prestación principal.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio.

DNI terminados en 2: 13 de julio.

DNI terminados en 3: 14 de julio.

DNI terminados en 4: 15 de julio.

DNI terminados en 5: 16 de julio.

DNI terminados en 6: 17 de julio.

DNI terminados en 7: 20 de julio.

DNI terminados en 8: 21 de julio.

DNI terminados en 9: 22 de julio.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 13 de julio.

DNI terminados en 1: 14 de julio.

DNI terminados en 2: 15 de julio.

DNI terminados en 3: 16 de julio.

DNI terminados en 4: 17 de julio.

DNI terminados en 5: 20 de julio.

DNI terminados en 6: 21 de julio.

DNI terminados en 7: 22 de julio.

DNI terminados en 8: 23 de julio.

DNI terminados en 9: 24 de julio.

Pensiones No Contributivas