Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la inflación de junio y el Gobierno apuesta por una nueva desaceleración del IPC, que el pasado mes de mayo dio 2,1%.

Mientras tanto, los cálculos de las consultoras apuntan a que el índice habría terminado por debajo de los dos puntos en el sexto mes del año. De ocurrir esto, sería la primera vez en 10 meses que el IPC registra un valor con un “1 adelante”: la última vez fue en agosto de 2025, cuando cerró en 1,9%.

El propio presidente Javier Milei se refirió a que las proyecciones del mercado anticipan un índice de junio del 2% e incluso inferior. “El REM pone el número en 2 o debajo de dos, lo cual sería una excelente noticia”, afirmó durante una entrevista con El Observador.

“Acá lo importante es cómo se mata la inflación: dejando de emitir. Más tarde o temprano, la inflación va a bajar” Javier Milei.

La lectura del mandatario condice con las estimaciones de las consultoras, que marcan que la cifra de junio se ubicará en torno al 1,8% y 1,9%. En tanto, solo un monitoreo privado calculó una suba del 2,1%.

Inflación de junio 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Orlando Ferreres & Asociados

En su Estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF), la consultora calculó un incremento mensual de los precios del 2,1%. De validarse este resultado en el número oficial, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanzaría el 16,2%, mientras que el crecimiento interanual sería del 31,4%.

El informe, elaborado a partir del relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires, también reportó un aumento del 2,1% en la medición núcleo. Así, acumula un alza del 28,3% interanual y del 14,9% en lo que va del 2026.

“En cuanto a los principales rubros, Educación y Alimentos y bebidas encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 4% y 3,1%, respectivamente, seguidos por Esparcimiento y Vivienda, que presentaron una variación de 2,8% y 2,3%“, señalaron.

C&T

Por su parte, C&T indicó que el IPC general para el GBA fue del 1,9%. “La variación de doce meses sería de 33,6%, algo superior al 33,2% de mayo”, precisó el reporte.

Esta consultora señaló que tanto el componente núcleo como el de regulados contribuyeron a la moderación mensual , mientras que los estacionales se aceleraron. En tanto, los rubros que subieron por encima del promedio fueron bienes y servicios varios (2,9%), salud (2,5%) y vivienda , donde destacó el ajuste salarial de los encargados.

En cuanto a la dinámica interna, alimentos y bebidas aumentó un 1,9%, con una suba del 10% para las verduras. Sin embargo, la carne tuvo su menor incremento desde septiembre del año pasado y las bebidas se moderaron respecto del mes previo.

“La variación de precios fue perdiendo impulso a lo largo del mes, cerrando más cerca del 1,5% sobre el fin del mismo, lo que favorece una menor inflación en julio”, detalló la firma de María Castiglioni.

Equilibra

Similar fue la medición de Equilibra, que consignó una variación del IPC general del 1,9%, 0,2 puntos porcentuales menos respecto al 2,1% de mayo.

Asimismo, la firma del economista Martín Rapetti destacó que el componente núcleo arrojó 1,5%, lo que representa una caída de 0,4 puntos frente al mes anterior. No obstante, al observar su indicador de inflación subyacente —que excluye los precios de mayor volatilidad— el número pasó de 2,3% en mayo a 1,7% en junio, llegando a mínimos desde 2020.

“La mayor desaceleración se concentró en alimentos y bebidas no estacionales (subieron menos de 1%, luego de haber trepado 1,8% en mayo)”, indicaron los analistas. Sin embargo, el índice total fue liderado por subas de precios Regulados y Estacionales, ambos con aumentos de 2,8% impulsados por incrementos de tabaco, tarifas de energía y verduras.

Eco Go

En la misma línea se ubicó la consultora liderada por Marina Dal Poggetto, que observó un Relevamiento de Precios Minoristas (RPM) de 1,9% para junio.

“Gran parte de este comportamiento se explica por el rubro de Alimentos y bebidas (la categoría con mayor ponderación del índice), que registró una variación del 1,4%, donde el sector de carnes se mantuvo estable y los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente", señalaron.

Concretamente, Eco Go proyectó para este rubro un aumento del 0,4% en la cuarta semana de junio y un avance del 1,3% para el mes, lo que significó una baja de 1,4 puntos porcentuales respecto de mayo.

El informe precisó que la carne mantuvo un ritmo de aumento en torno al 1,4%, mientras que los componentes estacionales (frutas y verduras) se compensaron mutuamente con subas y bajas de la misma magnitud. “Los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una variación del 1,3% mientras que los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,5%”, sumó el análisis.

Analytica

En la quinta semana de junio, la consultora Analytica observó que los precios de alimentos y bebidas de GBA subieron 0,7%. Así, el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,2% . “Para el IPC de junio proyectamos una suba del 1,8%”, marcó la firma de Ricardo Delgado.

Dentro del análisis de las últimas cuatro semanas por categorías, sobresalió el aumento de las verduras (4,2%) y de las aguas, gaseosas y jugos (2,4%). En contraste, las categorías con menores incrementos fueron carnes y derivados (0,3%) y pescados (0,1%). Asimismo, el relevamiento señaló bajas en café, té, yerba y cacao (-0,2%) y frutas (-1,3%).

Descripción Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 4,2% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,4% Leche, productos lácteos y huevos 1,8% Aceites, grasas y manteca 1,3% Pan y cereales 1,3% Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,1% Otros alimentos 1% Carnes y derivados 0,3% Pescados y mariscos 0,1% Café, té, yerba y cacao -0,2% Frutas -1,3%

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señaló que no registraron aumentos durante la quinta semana del mes. Como resultado, se consolidaron "seis semanas consecutivas con variaciones marginales“.

Según el reporte, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 1,1% y representó una caída de 0,4 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

En cuanto a los rubros, la firma de Javier Okseniuk detectó que verduras (3%) y carnes (2,2%)continúan explicando la mayor parte de la inflación. Otros dos productos quedaron por encima del 1,1% promedio: azúcar, miel, dulces y cacao (2,1%); y productos lácteos y huevos (1,5%).

En el otro extremo, quedaron comidas listas para llevar (-0,3%), productos de panificación, cereales y pastas (-0,7%), condimentos y otros productos alimenticios (-1%) y frutas (-1,4%).

Los precios en CABA: el dato que anticipa el número nacional del INDEC

La inflación de junio en la Ciudad de Buenos Aires volvió a desacelerarse y alcanzó el 1,8%. Así, acumuló en el primer semestre del año una suba del 16%. El índice porteño fue el primer número oficial sobre la dinámica de los precios en el sexto mes. Este martes se publicará el IPC nacional del INDEC.

Los datos publicados por el Idecba (Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) marcaron una caída de 0,3% con respecto al 2,1% de mayo. En la medición interanual, el alza del costo de vida es de 32,6%.

La variación mensual respondió a las subas de las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar, que en conjunto aportaron 1,40 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el ítem que mostró mayores subas el mes pasado, con un incremento promedio de 2,2%. Contribuyó con 0,44 puntos porcentuales a la variación mensual del IPCBA.

Esta cifra se explica por las alzas en los valores de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda, junto con ajustes en la tarifa del servicio residencial de suministro de agua.

En tanto, Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,6%, con una incidencia de 0,27 puntos porcentuales. en el Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (5,9%), Pan y cereales (2,0%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,7%).

Por su parte, Salud aumentó 2,9%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga . Transporte promedió un alza de 2,1%, con una incidencia de 0,24 puntos porcentuales como resultado de las subas en los boletos de colectivo urbano, de subte y de tren.

Equipamiento y mantenimiento del hogar se elevó 4,1% e incidió 0,18 puntos porcentuales, al impactar principalmente los incrementos en las remuneraciones del personal de servicio doméstico. En menor medida, se destacaron las alzas en los precios de los productos de limpieza.