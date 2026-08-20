Es oficial | ANSES confirmó qué pasará con la Tarjeta Alimentar en septiembre 2026 y quiénes la cobran.

La Prestación Alimentar, conocida habitualmente como Tarjeta Alimentar, mantendrá en septiembre de 2026 los importes que ya venían percibiendo sus beneficiarios. El esquema del ANSES contempla diferentes montos de acuerdo con la cantidad de hijos que integran cada grupo familiar.

A diferencia de otras prestaciones que reciben ajustes vinculados con la inflación, este programa no sigue de manera automática la evolución mensual del IPC. Las modificaciones dependen de decisiones específicas del Ministerio de Capital Humano, por lo que los valores vigentes continuarán sin cambios durante septiembre.

Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre

El monto que recibe cada titular está determinado principalmente por la composición de su familia. También pueden acceder al beneficio quienes cobran la Asignación Universal por Embarazo (AUE), de acuerdo con las condiciones establecidas para la prestación.

El dinero constituye un apoyo destinado específicamente a cubrir la compra de alimentos incluidos en la canasta básica.

Los importes previstos para septiembre quedan distribuidos de la siguiente manera:

$72.250: hogares con un hijo y titulares de AUE.

$113.299: familias que tienen dos hijos.

$149.425: grupos familiares con tres hijos o más.

El dinero constituye un apoyo destinado específicamente a cubrir la compra de alimentos incluidos en la canasta básica. Para utilizarlo, las compras deben realizarse en comercios o ferias que cuenten con terminales habilitadas para procesar pagos con tarjeta.

Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar

La incorporación al programa no requiere que el interesado complete un formulario ni que concurra personalmente a una oficina. El ingreso al padrón se produce mediante el intercambio de información entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, que permite identificar a los hogares que reúnen las condiciones correspondientes.

Para evitar inconvenientes en la acreditación, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizada su información en Mi ANSES. Allí deben figurar correctamente tanto los datos personales como los vínculos familiares registrados, ya que esa información interviene en la determinación de quiénes acceden a la prestación.

El sistema puede consultarse mediante el CUIL y la Clave de la Seguridad Social , herramientas que permiten revisar la información registrada sin necesidad de realizar un trámite presencial. De esta manera, la actualización de los datos familiares se convierte en el principal paso que deben controlar los titulares para mantener correctamente registrado su beneficio.

Cuáles son los requisitos para cobrarlo

El programa es exclusivo para a cuatro grupos dentro del sistema de protección social: