El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió la semana pasada el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, lo que mostró una suba mensual del 2,1%. Este valor, que subió luego de la baja del mes anterior, determina también el ajuste que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en septiembre de 2026 para jubilaciones y asignaciones familiares.

Con esta suba también cambiarán los montos de las principales prestaciones previsionales y continuará el bono de $ 70.000 para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Este nuevo esquema determinará cuánto recibirán los adultos mayores jubilados con la mínima en el noveno mes del 2026, pero tendrá una leve modificación.

¿Cuánto cobran los jubilados de ANSES en septiembre?

El haber mínimo jubilatorio pasará a ser de $ 428.633,20 a partir de septiembre, sin contar el refuerzo extraordinario. Quienes reciban el bono completo de $ 70.000 tendrán un ingreso bruto de $ 498.633 en total. El monto final puede variar si existen descuentos, como los correspondientes a PAMI.

En tanto, el haber máximo quedará establecido en $ 2.884.296 para septiembre. Sin embargo, es importante aclarar que estos valores corresponden a montos brutos sin tomar en cuenta los descuentos.

Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

Quiénes pueden cobrar el bono de $ 70.000 en septiembre

El refuerzo alcanza a jubilados y pensionados del SIPA y de otros regímenes nacionales, además de titulares de la PUAM y determinadas pensiones no contributivas.

También están incluidos quienes perciben pensiones por vejez, invalidez o para madres de siete hijos o más, junto con otras prestaciones graciables gestionadas por ANSES.

El bono completo será de $70.000 para quienes tengan un haber igual o inferior al mínimo jubilatorio. Para quienes superen ese monto, el refuerzo será proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

Calendario de pagos septiembre 2026

Pese a que el noveno pago del 2026 comenzará el día 8 como es habitual, el esquema anterior se inició el 10 de agosto. Por eso, los beneficiarios verán un adelanto de dos días en su cobro.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

Jubilados con la mínima

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

Jubilados por encima de la mínima