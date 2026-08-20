En esta noticia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los montos que se podrán transferir por entidades financieras y billeteras virtuales a partir de agosto, sin ser investigado por el organismo fiscal.
El Gobierno actualizó los límites con respecto al esquema anterior y, desde ahora, las personas que superen estas cifras deberán justificar el orígen de sus fondos.
ARCA investigará a las personas que superen este límite de transferencias diarias
El organismo explicó que se trata de un régimen informativo, mediante el cual los bancos y plataformas digitales deberán reportar las operaciones de las personas que superen los límites de transacción permitidos.
De esta manera, se cruzará información con la situación fiscal de cada usuario para determinar el orígen fehaciente de los fondos.
Desde agosto 2026, las entidades deben informar:
- Personas físicas: operaciones desde $ 50.000.000
- Personas jurídicas: operaciones desde $ 30.000.000
El nuevo límite representa una diferencia importante respecto del parámetro anterior, que se ubicaba en $ 2.000.000.
Vale destacar que la obligación de informar el movimiento le corresponde al banco o billetera virtual, y no es una responsabilidad del usuario.
Las operaciones que informará ARCA desde agosto 2026
Extracciones de efectivo
- $ 10.000.000 para personas físicas
- $ 10.000.000 para personas jurídicas
Saldos bancarios
- Personas físicas: desde $ 50.000.000
- Personas jurídicas: desde $ 30.000.000
Plazos fijos
- Personas físicas: desde $ 100.000.000
- Personas jurídicas: desde $ 30.000.000
Inversiones
- Personas físicas: desde $ 100.000.000
- Personas jurídicas: desde $ 30.000.000