La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó los montos que se podrán transferir por entidades financieras y billeteras virtuales a partir de agosto, sin ser investigado por el organismo fiscal.

El Gobierno actualizó los límites con respecto al esquema anterior y, desde ahora, las personas que superen estas cifras deberán justificar el orígen de sus fondos.

ARCA investigará a las personas que superen este límite de transferencias diarias

El organismo explicó que se trata de un régimen informativo, mediante el cual los bancos y plataformas digitales deberán reportar las operaciones de las personas que superen los límites de transacción permitidos.

De esta manera, se cruzará información con la situación fiscal de cada usuario para determinar el orígen fehaciente de los fondos.

Desde agosto 2026, las entidades deben informar:

Personas físicas: operaciones desde $ 50.000.000

Personas jurídicas: operaciones desde $ 30.000.000

El nuevo límite representa una diferencia importante respecto del parámetro anterior, que se ubicaba en $ 2.000.000.

Vale destacar que la obligación de informar el movimiento le corresponde al banco o billetera virtual, y no es una responsabilidad del usuario.

Transferencias de ARCA.

Las operaciones que informará ARCA desde agosto 2026

Extracciones de efectivo

$ 10.000.000 para personas físicas

$ 10.000.000 para personas jurídicas

Saldos bancarios

Personas físicas: desde $ 50.000.000

Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

Plazos fijos

Personas físicas: desde $ 100.000.000

Personas jurídicas: desde $ 30.000.000

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