Las sucursales bancarias no atenderán al público entre el viernes 6 y el martes 10 de noviembre. (Fuente: El Cronista).

Las entidades financieras de todo el país no atenderán al público durante cinco días consecutivos en la segunda semana de noviembre. La combinación del Día del Bancario, un feriado nacional y una nueva disposición del Banco Central dejará a las sucursales cerradas desde el viernes 6 hasta el martes 10, inclusive.

El esquema quedó confirmado luego de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) oficializara la Comunicación “A” 8487, que establece el martes 10 de noviembre como feriado bancario en todo el territorio nacional . La medida se enmarca en el operativo logístico y de seguridad por la visita oficial del papa León XIV, que se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre.

La decisión alcanza tanto a las entidades financieras como a las cámaras electrónicas de compensación, y coincide con la jornada en la que el pontífice viajará a Córdoba.

Cómo queda el calendario bancario de noviembre

El esquema arranca el viernes 6, cuando tradicionalmente no hay actividad financiera por la celebración del Día del Bancario. Tras el fin de semana, tampoco habrá atención el lunes 9, declarado feriado nacional por el Decreto 1103/2026 con motivo de la llegada del Papa.

El cierre se extiende al martes 10 por la disposición específica del BCRA, por lo que las sucursales permanecerían sin actividad desde el viernes 6 hasta ese martes inclusive, y recién retomarán el funcionamiento habitual el miércoles 11 .

Los bancos permanecerán cerrados por cinco días consecutivos. Shutterstock

Visita del papa León XIV: qué feriados rigen en cada jurisdicción

El calendario de feriados por la visita papal tiene un alcance territorial distinto según el día. El lunes 9 de noviembre es feriado nacional en las 24 jurisdicciones del país, bajo el régimen habitual de los feriados nacionales para trabajadores y estudiantes.

El martes 10, en cambio, es feriado local solo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

El esquema de feriados responde al operativo de seguridad por la visita del papa León XIV. Instagram / pontifex

En el resto del país, las escuelas, las oficinas públicas y las actividades privadas funcionan con normalidad ese día, aunque el cierre bancario sí rige en todo el territorio por la decisión del BCRA.

El miércoles 11, por su parte, es feriado exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la última jornada de la visita del pontífice.

Por qué se decidió este esquema de feriados

El Gobierno nacional declaró de interés nacional la visita apostólica y justificó las jornadas especiales por razones de seguridad, tránsito, transporte y organización de los actos masivos previstos durante esos días. La superposición de esas actividades con las jornadas laborales, educativas y comerciales habituales podría generar complicaciones en la circulación.

El operativo de seguridad, calificado por la ministra Alejandra Monteoliva como el “dispositivo más grande de nuestra historia”, contempla una asistencia acumulada cercana a los siete millones de personas a lo largo de los cuatro días de la visita, con un comando unificado que funcionará durante 120 horas seguidas.