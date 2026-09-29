Las personas que estén cerca de cumplir la edad jubilatoria o que quieran conocer su situación previsional pueden consultar de manera online cuántos años de aportes tienen registrados en ANSES y verificar si los períodos trabajados aparecen correctamente.

En la página web de la Administración Nacional es posible acceder a la Historia Laboral, donde figuran los períodos registrados, las declaraciones juradas presentadas por los empleadores y (según el caso) las remuneraciones correspondientes a trabajos como autónomo o monotributista.

Cómo saber cuántos años de aportes tengo registrados en ANSES

La consulta de la Historia Laboral puede realizarse desde cualquier dispositivo mientras se cuente con acceso a internet. Para ingresar, es necesario agregar el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Paso por paso, cómo acceder a la Historia Laboral en Mi ANSES

Ingresar a Mi ANSES.

Acceder con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social

Seleccionar la opción Trabajo.

Ingresar en Consultar Historia Laboral.

Revisar los períodos y aportes que aparecen registrados.

Todos los datos que aparecen en la Historia Laboral de ANSES

ANSES.

La página de ANSES permite conocer qué información previsional existe en el registro de cada trabajador.

Entre los principales datos que pueden aparecer se encuentran:

Declaraciones juradas presentadas por los empleadores.

Períodos trabajados que fueron registrados ante ANSES.

Remuneraciones a quienes realizaron actividades como autónomos o monotributistas.

Información enviada por determinadas provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.

En caso de que no aparezcan los montos registrados de una actividad o un período trabajado, ANSES indica que ese aporte puede corresponder a otra caja de jubilación.

Cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse

En Argentina, para acceder a una jubilación se necesita cumplir varios requisitos de edad y años de aportes.

En el régimen general, las mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los varones desde los 65, siempre que cuenten con 30 años de aportes registrados.

Regímenes especiales y diferenciales

Los regímenes especiales contemplan condiciones extraordinarias para algunas actividades y pueden modificar la edad requerida, los años de servicio necesarios y la forma de calcular el haber inicial.

En este marco se encuentran los docentes, investigadores científicos y tecnológicos, personal del Poder Judicial, Servicio Exterior, docentes universitarios, Luz y Fuerza y trabajadores de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.

También existen los regímenes diferenciales, que se aplican en los casos de trabajadores que realizan tareas consideradas riesgosas, penosas, insalubres o que pueden provocar un desgaste prematuro de la capacidad laboral. En este tipo de situaciones, la normativa puede fijar una edad jubilatoria inferior a la del régimen general.

El régimen docente también tiene requisitos diferentes: para los maestros alcanzados por la Ley 24.016, la jubilación ordinaria puede solicitarse a los 57 años en el caso de las mujeres y 60 de los varones, con 25 años de servicios, de los cuales al menos 10 deben haber sido frente a alumnos.

Cómo se calcula el monto de la jubilación

Tener 30 años de aportes es lo necesario para acceder a una jubilación en el régimen general, pero los haberes no son iguales para todas las personas.

Para calcular el monto inicial se tienen en cuenta los años de aportes y las remuneraciones registradas durante la vida laboral. En el caso de los trabajadores en relación de dependencia, también se considera el promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas.

El haber resultante se encuentra dentro de los límites establecidos para el sistema: existe un haber mínimo y un haber máximo.

El monto de las jubilaciones en octubre 2026:

Tipo de prestación Cómo es Monto en octubre 2026 Jubilación mínima Es el haber mínimo garantizado para las jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino. $435.748,51 Jubilación máxima Es el tope máximo del haber previsional del Sistema Integrado Previsional Argentino. $2.932.174,85 PUAM Prestación destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los requisitos para acceder a una jubilación contributiva. $348.598,81

El haber está compuesto por distintos componentes, entre ellos la Prestación Básica Universal (PBU), la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP).

La propia ANSES recomienda consultar la Historia Laboral en su página oficial para verificar que los períodos trabajados y los aportes realizados estén correctamente registrados antes de iniciar el trámite jubilatorio.