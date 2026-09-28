Los jubilados y pensionados pueden consultar desde mi ANSES el detalle de su haber y revisar los conceptos que aparecen en el recibo. El documento permite identificar tanto los componentes que forman parte del cobro como los descuentos aplicados.

ANSES explica qué significa cada uno de los principales conceptos que pueden figurar en el comprobante, desde la Prestación Básica Universal (PBU) y la Prestación Compensatoria hasta los descuentos por obra social, moratorias, créditos y mutuales.

Paso por paso, cómo consultar el recibo de la jubilación de ANSES

El recibo puede consultarse en cualquier momento desde la aplicación o el sitio web de ANSES. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Seleccionar la opción “Jubilaciones y Pensiones”. Entrar en “Consultar recibos de haberes”. Elegir el período que se quiere consultar. Revisar el detalle del haber y los descuentos que aparecen en el comprobante.

ANSES permite consultar el último recibo y también acceder a comprobantes de períodos anteriores.

Cómo leer el recibo de jubilación: qué significa cada concepto

El recibo puede incluir distintos conceptos según la situación previsional de cada persona. ANSES los divide en dos grandes grupos: conceptos referidos al cobro y conceptos referidos a descuentos.

Prestación Básica Universal (PBU)

La PBU es la prestación básica correspondiente a quienes alcanzaron la edad y los años de aportes requeridos para acceder a la jubilación. Es uno de los componentes del haber previsional.

Prestación Compensatoria (PC)

La Prestación Compensatoria (PC) corresponde a los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994.

Prestación Adicional por Permanencia (PAP)

La PAP corresponde a los aportes realizados con posterioridad al 30 de junio de 1994. Junto con la PBU y, cuando corresponde, la PC, integra el haber inicial de la jubilación del régimen general.

Reparación Histórica

La Reparación Histórica corresponde al ajuste del haber derivado de la aceptación voluntaria de una propuesta para actualizar la jubilación en función de determinados fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Prestación anual complementaria

La Prestación Anual Complementaria corresponde al aguinaldo, que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre.

Bono extraordinario previsional

El Bono extraordinario previsional, también denominado ayuda económica previsional, corresponde al bono otorgado por el Gobierno nacional cuando se encuentra vigente.

Retro Suplemento dinerario

Este concepto refleja la diferencia entre el haber percibido y el 82% del Salario Mínimo, Vital y Móvil en los casos contemplados por ANSES para quienes se jubilaron con los años de aportes efectivos necesarios para obtener la PBU.

Bonificación por Zona Austral

La Bonificación por Zona Austral es un adicional del 40% para quienes residen en las zonas comprendidas por la normativa correspondiente.

Complemento al haber mínimo

El Complemento al haber mínimo representa la diferencia que reciben los haberes inferiores al mínimo previsional para alcanzar el monto establecido como jubilación mínima, de acuerdo con las condiciones previstas por la normativa.

Asignación por hijo

Es el monto mensual correspondiente por cada hijo menor de 18 años o con discapacidad, sin límite de edad, según las condiciones establecidas.

Asignación por cónyuge

Es un adicional mensual que puede cobrarse por cónyuge o conviviente. ANSES indica que lo percibe uno solo de los integrantes del matrimonio.

Aguinaldo Reparación Histórica

Es la parte proporcional del aguinaldo correspondiente a quienes perciben un haber por Reparación Histórica.

No todos estos conceptos aparecen en todos los recibos: su presencia depende de la situación previsional y de los beneficios que perciba cada titular.

Qué descuentos aparecen en el recibo de jubilación

Los conceptos que hay que leer en el recibo jubilatorio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Más allá de los conceptos que incrementan el haber, el recibo puede mostrar distintos descuentos. ANSES detalla cuáles son y qué representa cada uno.

Obra social

El descuento de obra social corresponde al aporte destinado a la cobertura de salud. ANSES señala como ejemplo que PAMI descuenta el 3% sobre la jubilación mínima y, cuando el haber supera ese monto, el 6% sobre el excedente.

Descuento de la prestación anual complementaria

Este concepto corresponde al aporte destinado a la obra social que se calcula sobre el aguinaldo.

Créditos ANSES

Si el jubilado tiene un Crédito ANSES, la cuota del préstamo aparece como descuento en el recibo. ANSES indica que esa cuota no puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales.

Cuota de moratoria

La cuota moratoria corresponde al pago del plan utilizado para completar los años de aportes que faltaban para acceder a la jubilación.

Retroactivo de cuotas de moratoria

Este descuento puede aparecer al momento del alta del beneficio. Según ANSES, la cantidad de cuotas descontadas equivale a los meses correspondientes al retroactivo.

Ajuste de cuota de moratoria

Es la actualización acumulada del valor de la cuota de moratoria, realizada según el porcentaje de movilidad correspondiente.

Descuentos de mutuales y otras entidades

En el recibo también pueden aparecer descuentos correspondientes a mutuales, cooperativas y otras entidades por préstamos, cuotas sociales o determinados servicios.

ANSES establece que las entidades que realizan estos descuentos deben contar con un convenio y señala que los códigos correspondientes pueden identificarse en el recibo de haberes.

Si aparece un descuento que el beneficiario no reconoce, ANSES dispone de canales para realizar un reclamo por descuentos de mutuales y otras entidades.

Impuesto a las Ganancias

El Impuesto a las Ganancias puede figurar como descuento de acuerdo con la situación del beneficiario y las condiciones establecidas por la legislación vigente.

Qué hay que controlar al revisar el recibo

Al consultar el comprobante, hay que prestar atención a que los conceptos de cobro correspondan a la situación previsional de cada persona y que los descuentos sean reconocibles.