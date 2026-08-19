Oficial | ANSES confirmó un aumento en las jubilaciones de septiembre: a cuánto se va el haber con el bono Fuente: Shutterstock/Canva

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de cobro que regirá para los jubilados y pensionados durante el noveno mes del año.

Con la aplicación de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC, los haberes previsionales, las asignaciones familiares y las prestaciones sociales registrarán un nuevo incremento.

Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario destinado a los sectores de menores ingresos, lo que reconfigura el piso salarial para millones de beneficiarios.

Nuevos montos de las prestaciones previsionales de ANSES

El ajuste porcentual alcanzará a todas las escalas de la seguridad social , impactando directamente en las asignaciones por hijo, pensiones no contributivas y haberes mínimos.

La escala de cobro consolidada con los incrementos y adicionales queda conformada de la siguiente manera:

Jubilación mínima: Alcanza los $428.591,22 de haber base, escalando a un ingreso total de $498.591,22 con la acreditación del bono completo.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): Se fija en $336.512,88 como haber básico, llegando a $406.512,88 al sumar el refuerzo extraordinario.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: El monto base pasa a $294.448,77 y trepa hasta los $364.448,77 en total con el adicional abonado.

Pensión para Madre de 7 hijos: El haber mensual se ubica en $420.641,11, elevándose a $490.641,11 para quienes perciban el plus previsional.

Asignación Universal por Hijo (AUH): El haber general por hijo asciende a $154.015, mientras que el monto por discapacidad llega a los $501.487.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF): La prestación tradicional se establece en $77.017, mientras que la correspondiente a hijos con discapacidad pasa a $250.754.

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Condiciones para el cobro del bono extraordinario

El refuerzo previsional de $70.000 se acreditará de manera directa en la misma fecha y cuenta bancaria de cobro habitual, sin necesidad de realizar trámites ni gestiones previas.

El beneficio alcanzará de forma íntegra a quienes perciban el haber mínimo dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los titulares de la PUAM y las PNC.

Para aquellos jubilados que superen la mínima, el cobro del adicional se otorgará de manera proporcional hasta alcanzar el tope fijado por el organismo previsional.