Ganancias: los límites que ARCA no podrá cruzar para impugnar una declaración jurada y qué multas se reducen
El dictamen, que avanzó en la Cámara de Diputados, fija los límites objetivos para que el fisco rechace una autodeclaración y establece una quita permanente en las multas formales para PyMEs y personas humanas.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 18 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.