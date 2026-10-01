La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el nuevo monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que regirá durante octubre de 2026.

La actualización se definió a partir del dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que fue de 1,66%.

PUAM de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026

La Pensión Universal para el Adulto Mayor será de $348.598,81 en octubre, con el 1,66% de aumento.

La PUAM equivale al 80% del haber mínimo garantizado, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 27.260. La normativa también establece los principales requisitos para acceder a esta prestación.

Quiénes pueden cobrar la PUAM de ANSES

La PUAM es una prestación no contributiva y vitalicia destinada a personas de 65 años o más que cumplan con las condiciones establecidas por la Ley 27.260.

Entre los requisitos figuran no cobrar una jubilación, pensión o retiro (con las condiciones previstas por la normativa), no percibir la Prestación por Desempleo y mantener la residencia en Argentina.

A su vez, el beneficiario debe residir en Argentina y mantener esa condición una vez otorgada la PUAM. ANSES establece que no se cumple con este requisito cuando la persona se ausenta del territorio argentino por más de 90 días corridos: en esos casos, el pago de la prestación puede suspenderse hasta que se acredite nuevamente la residencia en el país.

ANSES: cuánto cobran los jubilados en octubre con aumento y bono

Los montos actualizados de las prestaciones previsionales en octubre 2026 (foto: archivo).

La actualización de la PUAM forma parte del mismo esquema de movilidad que alcanza a las demás prestaciones previsionales.

En octubre, el haber mínimo quedó establecido en $435.748,51, mientras que quienes tengan derecho al bono extraordinario completo de $70.000 podrán alcanzar un ingreso mensual de $505.748,51.

En el otro extremo, el haber máximo de ANSES será de $2.932.174,85 durante octubre de 2026, según la Resolución 284/2026.

En el caso de la PUAM , el haber base será de $348.598,81 . Con el bono completo de $70.000, quienes cumplan las condiciones previstas para recibirlo cobrarán $418.598,81 en octubre.

Prestación Haber básico (octubre) Con bono Haber mínimo jubilatorio $435.748,51 $505.748,51 PUAM $348.598,81 $418.598,81 Haber máximo $2.932.174,85 -

El bono extraordinario no se aplica sobre todos los haberes previsionales: el Decreto 1108/2026 establece que quienes cobran hasta el haber mínimo reciben el monto completo, mientras que quienes lo superan pueden recibir un importe proporcional hasta alcanzar $505.748,51 entre haber y bono.

Por este motivo, el haber máximo de $2.932.174,85 no contempla el refuerzo extraordinario.

ANSES: cómo consultar el calendario de pagos de octubre

Para consultar cuándo cobran según la terminación del DNI y la prestación recibida, los beneficiarios pueden ingresar al sitio oficial de ANSES, seleccionar la opción “Calendario de pagos” y consultar la fecha correspondiente a su beneficio y último número de documento.

También pueden verificar la información desde mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.