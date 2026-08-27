McEwen Copper obtuvo un préstamo por u$s 240 millones para avanzar con la ingeniería y los trabajos iniciales de Los Azules, el proyecto de cobre que desarrolla en la provincia de San Juan. La compañía apunta a tomar la decisión final de inversión a mediados de 2027 y mantiene como objetivo comenzar la producción comercial en 2030.

El financiamiento consiste en un préstamo senior garantizado, con un plazo de cuatro años y una tasa de interés del 12% anual. El capital deberá cancelarse íntegramente al vencimiento, mientras que los intereses se pagarán de manera mensual.

La compañía utilizará los recursos para continuar con la ingeniería y las obras tempranas de Los Azules, además de atender necesidades corporativas generales.

Los Azules es un proyecto de McEwen Cooper, la firma canadiense dirigida en la Argentina por el vicepresidente de la compañía, Michael Meding

Si el monto se mantiene sin cambios durante todo el período, el costo financiero ascenderá a u$s 28,8 millones anuales. Esto equivale a unos u$s 2,4 millones mensuales y a u$s 115,2 millones acumulados durante los cuatro años, sin contar comisiones ni una eventual cancelación anticipada.

McEwen Copper es una compañía que no cotiza en Bolsa y cuyo principal accionista es McEwen Inc., que controla el 46,3% de su capital. La empresa es la propietaria de Los Azules, uno de los proyectos de cobre más grandes y avanzados de la Argentina.

El crédito fue otorgado por un sindicato de prestamistas. Sprott Natural Resource Investment Partners aportó u$s 112 millones, equivalentes al 46,7% del total.

Otros u$s 85 millones fueron desembolsados por Rob McEwen, presidente y principal accionista de McEwen Inc. Su participación representa poco más del 35% del financiamiento.

Los restantes prestamistas aportaron en conjunto u$s 43 millones, alrededor del 18% del crédito.

Los acreedores recibieron warrants para adquirir acciones ordinarias de McEwen Copper. Por cada u$s 1 millón prestado se entregaron 15.000 warrants, con una vigencia de cinco años y un precio de ejercicio de u$s 40 por acción.

Sobre la totalidad del préstamo, el esquema representa 3,6 millones de warrants.

El crédito podrá cancelarse total o parcialmente antes de su vencimiento. En ese caso, McEwen Copper deberá abonar el capital pendiente, los intereses acumulados y una comisión equivalente al 5% del monto que aún adeude.

El préstamo funciona, al mismo tiempo, como un financiamiento puente hasta que la minera complete la estructura financiera definitiva del proyecto.

McEwen Copper prevé adoptar la decisión final de inversión y cerrar el financiamiento integral de Los Azules hacia mediados de 2027. El calendario está sujeto a que la empresa consiga los fondos necesarios y obtenga las aprobaciones sectoriales pendientes.

Para ordenar ese proceso, la compañía contrató en mayo a Société Générale como asesor financiero exclusivo. El banco trabaja en la estructuración de un paquete de deuda de mayor escala destinado a financiar la construcción.

IPO

En paralelo, McEwen Copper continúa preparando una potencial oferta pública inicial de acciones. La operación permitiría ampliar su base de capital y darle una valuación bursátil independiente a la propietaria de Los Azules.

“Este financiamiento refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que Argentina ha logrado durante los últimos dos años y medio”, afirmó Michael Meding, director general de McEwen Copper.

El ejecutivo vinculó la disponibilidad del crédito con los cambios económicos y regulatorios implementados en el país.

“Las iniciativas del presidente Javier Milei han contribuido a que Argentina se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala”, sostuvo.

Meding destacó la estabilización económica, la mejora de las calificaciones crediticias, la reducción del riesgo país y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Según el directivo, esos factores “están impulsando el regreso de capital de largo plazo al país”.

Matthew Staver

Los Azules ya fue aprobado dentro del RIGI. Para McEwen, la incorporación al régimen mejora significativamente la ecuación económica del proyecto y reduce algunos de los riesgos asociados con una inversión de largo plazo.

La empresa también resaltó las condiciones institucionales de San Juan para el desarrollo minero. “Continúa demostrando las condiciones propias de una jurisdicción minera confiable, respaldada por instituciones sólidas, procesos rigurosos y una gobernanza adecuada”, agregó Meding.

El valor de Los Azules

La última referencia de valuación de McEwen Copper corresponde a una ronda de financiamiento realizada en octubre de 2024.

Sobre esa base, la participación del 46,3% que posee McEwen Inc. tenía un valor implícito de u$s 456 millones.

La minera sostiene que, desde entonces, Los Azules aumentó su valor por la suba del precio internacional del cobre, la finalización de su estudio de factibilidad y la aprobación dentro del RIGI.

La compañía indicó que el precio del cobre es actualmente un 50% superior al registrado en el momento de aquella ronda de capital.

El estudio de factibilidad de Los Azules fue elaborado con un precio de referencia de u$s 4,35 por libra de cobre. McEwen utilizó, para algunas de sus estimaciones más recientes, un precio spot de u$s 6,50 por libra. Según el estudio de factibilidad de 2025 y el precio spot utilizado por la empresa, esa regalía podría generar aproximadamente u$s 584 millones en el escenario inicial.

En caso de desarrollarse la potencial extensión Nuton, los ingresos proyectados por la regalía subirían a u$s 860 millones.

La suma de ambos escenarios representa un flujo de caja estimado, antes de impuestos y sin descontar, cercano a u$s 1400 millones.

McEwen proyecta que Los Azules comience a producir cátodos de cobre en 2030. También diseñó el emprendimiento con el objetivo de convertirlo en una de las primeras minas regenerativas de cobre y alcanzar la neutralidad de carbono en 2038.

El nuevo crédito le permite financiar la próxima etapa de desarrollo. Sin embargo, la construcción dependerá todavía del cierre de una estructura financiera mucho mayor, de la decisión final de inversión prevista para 2027 y de la obtención de los permisos pendientes.

Los trabajos en San Juan

Durante la campaña de campo 2025-2026, McEwen Copper completó más de 5.600 metros de perforación en Los Azules.

Los estudios geotécnicos arrojaron resultados mejores que los esperados. La compañía considera que esa información permitirá optimizar el diseño del futuro rajo abierto a medida que avance la planificación minera.

La ingeniería de los principales equipos de procesamiento fue adjudicada a Metso. El contrato abarca los sistemas de extracción por solventes y electroobtención, la planta de ácido sulfúrico y el circuito de trituración.

La licitación de la flota minera se encuentra en su etapa final de evaluación. La empresa también prevé seleccionar durante el cuarto trimestre de 2026 al contratista que tendrá a su cargo la ingeniería, las compras y la administración de la construcción, conocido en la industria como EPCM.

La última temporada invernal planteó un desafío adicional. La zona atravesó una de las mayores nevadas de las últimas dos décadas y la empresa anticipó que el regreso al yacimiento y la administración del agua del deshielo requerirán un operativo especial.

McEwen Copper señaló que pondrá maquinaria pesada y realizará obras de gestión hídrica para acompañar las acciones del Gobierno de San Juan y de las comunidades locales.