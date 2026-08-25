El plan de u$s 2.700 millones para que el boom de Vaca Muerta genere lo único que le falta
La industrialización de los recursos naturales de Vaca Muerta podrían ser la clave para generar un impacto positivo en el mercado del trabajo. Pero las fuentes laborales podrían no estar en Neuquén, sino a cientos de kilómetros de distancia.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 25 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.