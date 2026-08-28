Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0100 (Huevos).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto
|1°
|0100
|11°
|5691
|2°
|0117
|12°
|6937
|3°
|3949
|13°
|2913
|4°
|8831
|14°
|3755
|5°
|2740
|15°
|6855
|6°
|1526
|16°
|3719
|7°
|5131
|17°
|9766
|8°
|2449
|18°
|0357
|9°
|3613
|19°
|2967
|10°
|6105
|20°
|1465
¿Qué significa soñar con Huevos?
Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. También anuncia prosperidad e ideas a punto de nacer.
Si aparecen rotos, sugiere fragilidad, pérdidas o verdades reveladas. Cuidarlos indica paciencia y protección para que algo crezca.
¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?
En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.
En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.