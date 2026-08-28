Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0100 (Huevos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto

1° 0100 11° 5691 2° 0117 12° 6937 3° 3949 13° 2913 4° 8831 14° 3755 5° 2740 15° 6855 6° 1526 16° 3719 7° 5131 17° 9766 8° 2449 18° 0357 9° 3613 19° 2967 10° 6105 20° 1465

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. También anuncia prosperidad e ideas a punto de nacer.

Si aparecen rotos, sugiere fragilidad, pérdidas o verdades reveladas. Cuidarlos indica paciencia y protección para que algo crezca.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.