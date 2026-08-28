En esta noticia

Este viernes, 28 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0100 (Huevos).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 28 de agosto

 010011° 5691
 2°011712° 6937
 3°394913° 2913
 4°883114° 3755
 5°274015° 6855
 6°152616° 3719
 7°513117° 9766
 8°244918° 0357
 9°361319° 2967
 10°610520° 1465

Mezclar canela con café | Qué ventajas ofrece y cuánto se recomienda agregar

Pocos lo saben: para qué funcionan los números rojos de la cinta métrica y por qué están

¿Qué significa soñar con Huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, fertilidad y nuevos comienzos. También anuncia prosperidad e ideas a punto de nacer.

Si aparecen rotos, sugiere fragilidad, pérdidas o verdades reveladas. Cuidarlos indica paciencia y protección para que algo crezca.

¿Cuál es el valor mínimo de la apuesta?

En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el precio mínimo por cupón es de $8, pudiendo dividir en diversas jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas.

En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños.