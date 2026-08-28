El miércoles pasado quedó en la historia como el día en el que un funcionario del gobierno de Javier Milei pronunció en un anuncio oficial la expresión “justicia social”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que esa categoría -que el jefe de Estado considera una aberración- es válida para hablar del impacto de los créditos hipotecarios en la sociedad, en el marco del anuncio de un programa oficial para impulsar la actividad económica que incluye desde el fondeo de esos préstamos, con sanciones para los bancos que infrinjan las reglas, hasta obras de infraestructura y un deslizamiento a la baja en las tasas de interés.

Se trata de algo así como un “plan keynesiano” del Palacio de Hacienda, mal que le pese al Presidente, un hombre que se hizo conocido desde sus apariciones en televisión por ser un azote de John Maynard Keynes , pensador económico asociado de manera muy simplista con la intervención del Estado en la economía.

Con las elecciones a la vista dentro de un año y una evolución de la actividad económica partida en dos, con sectores que vuelan pero generan poco empleo y otros que insumen mucha mano de obra pero están estancados, en Economía están buscando “motorizar” e “impulsar” la producción, dos términos que pronunció el funcionario en su presentación, a pesar de que se trata de un vocabulario alejado del “dejar hacer al sector privado” que domina el mensaje oficial.

Construcción, obra pública. Unsplash.

Con la instrumentación de depósitos a plazos fijos más largos por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, Caputo quiere que los bancos presten alrededor de 18.000 créditos para primera vivienda con una tasa de interés tope de 7,5%, para que con “el efecto multiplicador” -dijo el ministro- se motorice el sector inmobiliario y la construcción.

“Queda poco margen del FGS para pensar en otras aplicaciones similares”, explican en el equipo económico cuando se les consulta si podría usarse una lógica similar para obras o préstamos personales, pero tampoco lo descartan. Sin embargo, le ponen más impulso a este rubro porque “el consenso es que es el sector que puede tener más difusión en su impacto”, según señalaron a El Cronista.

La decisión de intervenir con esta herramienta con un shock de 2 billones de pesos a través de adjudicaciones semanales a los bancos, que podrán aprovechar la diferencia de tasa que le paguen a la ANSES versus la que le cobren a los deudores, incluirá una novedad para la administración de La Libertad Avanza: regulaciones y sanciones, todo para que la plata mueva la economía.

Según se anticipó en la conferencia, habrá un “régimen informativo” que deberán cumplir mensualmente los bancos para registrar qué créditos dieron y a qué tasa, y en caso de que incumplieran el precio máximo impuesto para los créditos, se tomarán medidas. “Todos los bancos que apliquen a estos fondos deberán cumplir esa regla”, explicaron técnicos al tanto.

- ¿Y si no cumplen?

- El FGS les puede sacar el depósito. A partir de los 90 días, si no lo aplicaste según los requisitos, se lo pueden llevar.

Si bien el impacto agregado de la medida es moderado en términos de PBI, es toda una señal sobre la preocupación del equipo económico sobre el tránsito de la economía real hacia las elecciones. El ministro Caputo enfatizó que la economía está en récords y que no es lo que plantea la oposición , al tiempo que creen que la morosidad en los créditos irá cediendo. Sin embargo, el énfasis en la reactivación delata que aspira a un crecimiento mayor al actual para los próximos meses.

“Vemos la economía mejor de lo que se aprecia hoy”, dijeron a este diario fuentes que elaboraron el plan de hipotecarios. Se trata de una medida que viene a completar un giro sutil pero imposible de ocultar durante el último mes y medio en la política económica:

Por un lado, comenzó a deslizarse el tipo de cambio al alza en términos nominales, en línea con lo que pedían economistas afines al Gobierno de manera tal de conseguir mayor movimiento en sectores, justamente, como la construcción.

Además, las tasas de interés, ancla habitual para sostener el tipo de cambio, comenzaron a ceder buscando además que esa baja llegue a los préstamos. “En la vida hay que elegir”, tituló su informe la consultora 1816, sobre esta decisión de “entregar” dólar a cambio de menos tasa. “La estabilidad de tasas promueve el crédito y reduce la incertidumbre”, dicen en el Gobierno, y así “baja la tasa de los préstamos”, afirman.

Los trabajos continúan en diferentes zonas de la nueva autopista. Gobierno de Córdoba

En paralelo, Caputo incorporó también a sus mensajes económicos la insistencia a que en cualquier momento comienzan las obras viales luego de la acelerada licitación de los trabajos para las rutas, tras más de dos años de freno a toda partida de infraestructura. En igual sentido, también le dio el carácter prioritario a la oferta que un grupo empresario hizo para remodelar la estación de ómnibus de Retiro, una medida que incluso cosechó críticas por direccionamiento.

El presidente Milei dijo en la tarde del jueves en la escuela ORT que el Gobierno no se moverá de sus políticas ni escuchará “los cantos de sirenas”, mientras la semana pasada afirmó que la economía está viviendo su mejor momento. Sin embargo, desde el Palacio de Hacienda, actúan como si no vieran lo mismo y la calle necesitara un impulso que -nunca lo dirán- implica la intervención del Estado.