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Récords

Vista, la petrolera creada por Miguel Galuccio, nació en 2018 y producía menos de 25.000 barriles de petróleo diarios en sus inicios . A más de cinco años de su génesis, en 2023, ya había duplicado y llegaba a 50.000 barriles. Sin embargo, su mayor salto viene desde esa fecha a hoy: al segundo semestre de 2026, ya superaba los 150.000 barriles.

Lograr triplicar la producción en una industria como la petrolera no es una tarea sencilla. Requiere compras de nuevos bloques, quedarse con activos de otras empresas y mejorar la productividad. “En 2027 y 2028 vamos a seguir invirtiendo u$s 1800 millones por año, perforando alrededor de 100 a 110 nuevos pozos”, detalla Matías Weissel, COO de Vista.

Matías Weissel, COO de Vista Energy

“De esta forma, vamos a estar llegando a alrededor de 185.000 barriles (diarios) de producción en 2027 y 208.000 barriles en 2028”, agrega. La inversión en ambos años sería de u$s 3600 millones.

En el plan de inversiones presentado ante los accionistas, la inversión anual es de u$s 1900 millones. En ese caso, totalizaría u$s 3800 millones en ambos años.

Si se le suma la inversión de este año (u$s 1800 millones), el plan demandará alrededor de u$s 5600 millones en tres años.

La meta final es alcanzar los 250.000 barriles en 2030 .

Vista lleva desembolsados u$s 1900 millones durante este año, al margen de los u$s 3600 millones que vienen. Y esa cifra no incluye aún el RIGI que pidió la empresa, por u$s 5800 millones.

En la empresa prefieren no hablar de esa instancia. Pero saben que, de concretarse, tendrán que recalibrar los planes.

El mercado parece estar premiando la trayectoria de Vista. La firma pasó de valer -a los ojos del mercado- u$s 220 millones en 2020 a u$s 470 millones en 2021. El despegue continuó en 2022, cuando la valoración escaló hasta los u$s 1370 millones.

Para el cierre de 2023, elevó el valor a u$s 2880 millones. La expansión consolidó una capitalización de u$s 5150 millones en 2024. Pese a la volatilidad, el año 2025 cerró con u$s 4940 millones de mercado. Y, en agosto 2026, trepó hasta los u$s 7660 millones.

El millonario estadounidense Peter Thiel se subió a la ola de Vista, y compró un 1% de la compañía. Fue su primera inversión en una empresa argentina.

La incorporación de los activos de Equinor fue un hito para la compañía . En un trimestre Vista -abril a junio-, estuvo facturando casi lo mismo que antes lograba en un semestre.

La producción se multiplicó 6,4 veces desde 2018 Evolución de la producción, en Mboe/d 6,4x entre 2018 y 2T-26 24,5 29,1 26,6 38,8 46,6 51,1 69,7 115,5 156,1 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2T-26 Los porcentajes presentes en el material original no se muestran porque no se identifica a qué variable corresponden.

La empresa tuvo ventas por u$s 1150 millones durante el trimestre, un aumento del 89% interanual, favorecida tanto por un mayor volumen de producción como por mejores precios internacionales del crudo.

En todo 2025, su facturación había sido de u$s 2444 millones. Lo que antes juntaba en un semestre ahora lo está obteniendo en tres meses. Las exportaciones representaron 72% del total de las ventas de petróleo , consolidando a la empresa como el mayor exportador de crudo del país desde la adquisición de los activos de Petronas en abril de 2025.

País en alza

“El recurso es inagotable, pero la realidad también es que cuando una empresa argentina se enfrenta al mundo, tiene que demostrar ser competitiva. Siempre hacemos nuestros benchmaks contra Permian (la cuenca de shale más exitosa de Estados Unidos)”, explica Weissel, que forma parte de la estructura de alta dirección, por debajo de Galuccio, presidente y CEO de la compañía.

“Estamos realmente muy enfocados en términos de eficiencia. Vaca Muerta es un proyecto que lo llamo de ciclo corto , por lo cual perforar los pozos lo más rápido posible y de una manera eficiente es clave”, agrega el ejecutivo. Vista hizo un movimiento de su planta de arena, que lo ayudó en eficiencia de pozos y uso de capital. Estar expuestos al mundo nos pone en otra liga, en otra escala".

“Uno de los principales elementos es la infraestructura y el ecosistema petrolero se puso de acuerdo en un gran proyecto como el VMOS”, define Weissel.

“Hasta ahora veníamos exportando el crudo a la costa oeste de Estados Unidos, Brasil y Chile obviamente a través del oleoducto trasandino. Pero ahora, con Vista hemos logrado colocar cargos en Singapur, Australia, Malasia . Al cargar buques VLCC que permiten hasta dos millones de barriles hay capacidad para penetrar el mercado como para una refinería en India, que no podíamos lograr con los buques anterior (Panamax)”, detalla.

Récords

La producción de petróleo alcanzó en julio los 916.200 barriles diarios , un 17,2% más que el mismo mes de 2025, y logró así otra marca récord a nivel nacional, según informó la secretaría de Energía.

Este crecimiento se debe principalmente a la producción en la formación Vaca Muerta, donde se alcanzaron los 643.000 barriles diarios, lo que representa un incremento interanual del 26,4%.