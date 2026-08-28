Al cierre de los mercados de este viernes, 28 de agosto de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.485. Esta cifra señala una diferencia de 3,72% en relación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se sitúa en un rango superior, lo que indica un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Esta subida puede reflejar un incremento en la demanda de dólares o una estabilidad en el mercado que está favoreciendo su cotización. La tendencia sugiere que los inversores están mostrando confianza en la moneda, lo que puede tener repercusiones en la economía local.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad del dólar oficial en la última semana ha sido del 45.22%, considerablemente superior a la volatilidad anual del 33.60%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Las personas que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten realizar la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).