Tenaris puso en marcha en Vaca Muerta su tercer equipo de fractura hidráulica, una inversión de u$s 110 millones. De esa forma, ya lleva destinados u$s 240 millones al desarrollo de su negocio de servicios petroleros.

El desembolso equivale a casi la mitad de toda la inversión de capital realizada por Tenaris a nivel global en el primer semestre. Aunque el negocio de los tubos sigue siendo mucho más grande , Tenaris está encontrando buen predicamento en los servicios petroleros.

La compañía inició las operaciones de su tercer set de fractura hidráulica, con una inversión de u$s 110 millones, en el yacimiento Los Toldos II Este, de Tecpetrol, donde prestará servicios durante los próximos 18 meses.

Los u$s 110 millones del tercer set representan cerca la mitad de los u$s 235,9 millones de inversiones de capital realizadas por Tenaris en todo el mundo durante el primer semestre de 2026.

No se trata, además, de una apuesta aislada. Tenaris asegura que desde que tomó la decisión estratégica de ingresar al negocio de servicios petroleros en 2020 ya invirtió más de u$s 240 millones en el desarrollo de esta unidad.

Con el tercer set, la compañía se posiciona como uno de los tres principales proveedores de fracturas de Vaca Muerta y acumula más de 8700 etapas de fractura realizadas.

La expansión también incluye infraestructura. La compañía inauguró una nueva base operativa en Vista Alegre, con una inversión de u$s 20 millones, diseñada para concentrar las áreas involucradas en las operaciones de Tenaris en Neuquén y mejorar la logística hacia las locaciones más dinámicas de la cuenca.

“El equipo cuenta con 28 bombas y 70.000 HHP y es el primero en la Argentina con tecnología Dynamic Gas Blending Tier IV, que permite reducir en más de 80% el consumo de diésel ”, informó la compañía en un comunicado.

Para Tenaris, el negocio de servicios todavía es chico en relación al de tubos. Sin embargo, en servicios viene en ascenso, mientras que en tubos acumuló una serie de sinsabores.

Tenaris es una empresa dentro del paraguas del grupo Techint. Facturó u$s 6067 millones. El segmento de tubos representa u$s 5734 millones, equivalente a 94,5% de las ventas. Otros, la categoría que engloba a los servicios, le aportó u$s 333 millones.

Tenaris no detalla en sus estados financieros cuánto facturó específicamente por fractura hidráulica, coiled tubing y otras prestaciones asociadas a Vaca Muerta.

La apuesta por los servicios es más para consolidarse en un negocio cambiante que para mover la aguja de la facturación.

La lógica de la inversión es ampliar la relación con las petroleras. Con problemas para venderles tubos, Tenaris se propuso capturar una mayor porción del gasto que implica completar y poner en producción un pozo.

Esa estrategia comenzó con la incorporación de activos de Baker Hughes y la decisión de Tenaris de construir una plataforma propia de servicios de fractura y coiled tubing en la Argentina .

Desde ese momento, la compañía sumó capacidad, equipos e infraestructura y ahora, con el tercer set, consolida una posición que ya la ubica entre los principales jugadores de la cuenca.

Paolo Rocca, chairman and chief executive officer of Tenaris SA, speaks during the 2024 CERAWeek by S&P Global conference in Houston, Texas, US, on Wednesday, March 20, 2024. More than 7,000 people are headed to Houston to attend the conference with a key question in mind: How to meet increasing demand for power amid the transition to clean energy. Photographer: Aaron M. Sprecher/Bloomberg Fuente: Bloomberg Aaron M. Sprecher

Tenaris busca que la integración entre tubos, tecnología y servicios le permita ofrecer una propuesta más completa a sus clientes de petróleo y gas. En marzo de 2026, por ejemplo, compró por u$s 47 millones la división petrolera de AllTorque, especializada en tecnología para el manejo de tubos

Por ahora, Tenaris es una compañía de tubos que está construyendo una segunda pata en servicios .

Pero los u$s 110 millones del tercer set parecen demostrar que la apuesta dejó de ser experimental.

Las subsidiarias argentinas representan 17% de las ventas totales de Tenaris. Sobre una facturación semestral de u$s 6067 millones, la Argentina equivale a aproximadamente u$s 1031 millones, mientras que el resto de los mercados aporta unos u$s 5036 millones.

Tenaris quedó afuera de la provisión de caños para un gasoducto clave . Es el que construye Southern Energy, el otro grupo que también exportará GNL. Esa firma está encabezada por la nacional PAE y Golar. También participan como accionistas otras petroleras nacionales.

La ganadora fue la empresa india Welspum. Presentó la oferta más atractiva en una competencia contra otras 15 firmas, de distintos países.

Techint Ingeniería, otra empresa del grupo, fue asociado a Sacde para la construcción del gasoducto que licitó Southern Energy. Perdió contra Víctor Contreras-Sicim. Esperaba colectar más de u$s 800 millones en esa obra.

Luego, un consorcio integrado Pumpco -el millonario dueño del Inter de Miami- y Contrera Hermanos fue preseleccionado para la construcción de un gasoducto estratégico para Argentina LNG. El presupuesto para esa obra era de u$s 1200 millones. Techint también apuntado allí.

Techint Ingeniería, en sociedad con Sacde, es una sociedad que ya construyó varios ductos: el VMOS, la reversion del gasoducto norte (una obra en curso), y el Perito Moreno, entre otros.